Zaharova: Von der Leyen, Batı'nın Sırbistan'da yaptıklarını duymamış olamaz

AB'nin Ukrayna'da çözüm sürecine ilişkin şartlarına yanıt veren Zaharova, Brüksel'de 'unutkanlık' ve 'halüsinasyon' sorunu olduğunu belirtti. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Ukrayna'da barış için koyduğu şartların saçma olduğunu söyledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı şartlar hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "AB, özellikle sınırların güç yoluyla değiştirilemeyeceği görüşünde. Ursula, Kosova'yı duymamış olamaz. Batı, Sırp halkının iradesine rağmen, Sırbistan sınırlarının tek taraflı olarak yeniden çizildiğini ilan edip güç kullanarak uygulamaya koymuştu" hatırlatmasında bulundu.Zaharova, Avrupa'nın Ukrayna ordusunun sınırlandırılamayacağı yönündeki açıklamalarını ise 'egemen bir devletin kendi silahlı kuvvetleri hakkında karar verme hakkının reddi' olarak niteledi. Almanya'nın da benzer kısıtlamaları kendisi için kabul ettiğini anımsatarak von der Leyen'in bir Alman olarak bunu bilmesi gerektiğinin altını çizdi.Von der Leyen'in AB'nin Ukrayna'da barışın sağlanmasındaki merkezi rolünün tam olarak tanınması gerektiği yönündeki açıklamasına da yanıt veren Zaharova, AB'nin Ukrayna'da barışı hangi noktada sağladığını sorgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

2025

