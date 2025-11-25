Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere, ABD Başkanı'nın barış yanlısı tutumunu değiştirmek için plan hazırlıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/zaharova-von-der-leyen-batinin-sirbistanda-yaptiklarini-duymamis-olamaz-1101262243.html
Zaharova: Von der Leyen, Batı'nın Sırbistan'da yaptıklarını duymamış olamaz
Zaharova: Von der Leyen, Batı'nın Sırbistan'da yaptıklarını duymamış olamaz
Sputnik Türkiye
AB'nin Ukrayna'da çözüm sürecine ilişkin şartlarına yanıt veren Zaharova, Brüksel'de 'unutkanlık' ve 'halüsinasyon' sorunu olduğunu belirtti. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T10:41+0300
2025-11-25T10:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
kosova
sırbistan
batı
ab
mariya zaharova
ursula von der leyen
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090527_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_199973752abc2d80bc0a4cf42db94164.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Ukrayna'da barış için koyduğu şartların saçma olduğunu söyledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı şartlar hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "AB, özellikle sınırların güç yoluyla değiştirilemeyeceği görüşünde. Ursula, Kosova'yı duymamış olamaz. Batı, Sırp halkının iradesine rağmen, Sırbistan sınırlarının tek taraflı olarak yeniden çizildiğini ilan edip güç kullanarak uygulamaya koymuştu" hatırlatmasında bulundu.Zaharova, Avrupa'nın Ukrayna ordusunun sınırlandırılamayacağı yönündeki açıklamalarını ise 'egemen bir devletin kendi silahlı kuvvetleri hakkında karar verme hakkının reddi' olarak niteledi. Almanya'nın da benzer kısıtlamaları kendisi için kabul ettiğini anımsatarak von der Leyen'in bir Alman olarak bunu bilmesi gerektiğinin altını çizdi.Von der Leyen'in AB'nin Ukrayna'da barışın sağlanmasındaki merkezi rolünün tam olarak tanınması gerektiği yönündeki açıklamasına da yanıt veren Zaharova, AB'nin Ukrayna'da barışı hangi noktada sağladığını sorgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/tucker-carlson-abdde-wsj-yermakin-baris-planini-bozmasini-tesvik-ediyor-1101253427.html
kosova
sırbistan
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090527_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_5d823c94cd6fbd702146b6552e8933d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, kosova, sırbistan, batı, ab, mariya zaharova, ursula von der leyen, rusya
avrupa, kosova, sırbistan, batı, ab, mariya zaharova, ursula von der leyen, rusya

Zaharova: Von der Leyen, Batı'nın Sırbistan'da yaptıklarını duymamış olamaz

10:41 25.11.2025
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Abone ol
AB'nin Ukrayna'da çözüm sürecine ilişkin şartlarına yanıt veren Zaharova, Brüksel'de 'unutkanlık' ve 'halüsinasyon' sorunu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Ukrayna'da barış için koyduğu şartların saçma olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı şartlar hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "AB, özellikle sınırların güç yoluyla değiştirilemeyeceği görüşünde. Ursula, Kosova'yı duymamış olamaz. Batı, Sırp halkının iradesine rağmen, Sırbistan sınırlarının tek taraflı olarak yeniden çizildiğini ilan edip güç kullanarak uygulamaya koymuştu" hatırlatmasında bulundu.

Zaharova, Avrupa'nın Ukrayna ordusunun sınırlandırılamayacağı yönündeki açıklamalarını ise 'egemen bir devletin kendi silahlı kuvvetleri hakkında karar verme hakkının reddi' olarak niteledi. Almanya'nın da benzer kısıtlamaları kendisi için kabul ettiğini anımsatarak von der Leyen'in bir Alman olarak bunu bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen'in AB'nin Ukrayna'da barışın sağlanmasındaki merkezi rolünün tam olarak tanınması gerektiği yönündeki açıklamasına da yanıt veren Zaharova, AB'nin Ukrayna'da barışı hangi noktada sağladığını sorgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli bir soru, zira Brüksel'in halüsinasyonlarının ne zaman başladığını tespit etmemiz gerekiyor. Eğer mümkünse, bundan kimin ve hangi zeminde sorumlu olduğunu açıklığa kavuştursunlar."

Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
DÜNYA
Tucker Carlson: ABD'de WSJ, Yermak'ın barış planını bozmasını teşvik ediyor
Dün, 22:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала