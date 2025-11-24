Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/tucker-carlson-abdde-wsj-yermakin-baris-planini-bozmasini-tesvik-ediyor-1101253427.html
Tucker Carlson: ABD'de WSJ, Yermak'ın barış planını bozmasını teşvik ediyor
Tucker Carlson: ABD'de WSJ, Yermak'ın barış planını bozmasını teşvik ediyor
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Carlson, Wall Street Journal’ın (WSJ) Ukrayna ile ilgili barış planının Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak tarafından bozulmasını teşvik... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T22:58+0300
2025-11-24T22:58+0300
dünya
abd
tucker carlson
gazeteci
wall street journal (wsj)
ukrayna
donald trump
abd
wall street journal
andrey yermak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101252967_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_3dc8fd031519212803464496113d5f6a.png
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Wall Street Journal'ın, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'a yönelik yolsuzluk delillerini yayınlamadığını, bunun nedeninin ise gazete sahiplerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planını baltalamak istemeleri olduğunu belirtti.“Yermak, Ukrayna'ya yardım için ayrılan yüz milyonlarca dolarlık Amerikan vergi parasını zimmetine geçirdi. WSJ editörleri bunu kanıtlayabilir. Ancak bunu yapmıyorlar. Bunun yerine Yermak'ı savunuyorlar. Yermak, Ukrayna'nın Trump'ın Doğu Avrupa barış planını baltalama çabalarına liderlik ediyor” diyen Carlson, WSJ’nin sahiplerinin Rusya ile barış değil, ‘savaş istediklerini’ sözlerine ekledi.ABD’li gazeteci, WSJ’nin Trump yönetiminin barış planının geliştirilmesini eleştirdiğini hatırlattı ve bunu ‘gerçek bir yolsuzluk’ olarak nitelendirdi.Carlson, “Bu bir haber ajansının davranışı değil. Bir istihbarat teşkilatının ayırt edici özelliğidir” diye sözlerini tamamladı.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında objektif bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/ukrayna-baris-plani-tartismalari-avrupa-savunma-sanayi-hisselerini-dusurdu-1101194942.html
abd
ukrayna
rusya
kiev
moskova
kupyansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101252967_87:0:748:496_1920x0_80_0_0_c2c284addca5d2735d0ef8ba4c43e004.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, tucker carlson, gazeteci, wall street journal (wsj), ukrayna, donald trump, abd, wall street journal, andrey yermak, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, kiev, moskova, kupyansk
abd, tucker carlson, gazeteci, wall street journal (wsj), ukrayna, donald trump, abd, wall street journal, andrey yermak, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, kiev, moskova, kupyansk

Tucker Carlson: ABD'de WSJ, Yermak'ın barış planını bozmasını teşvik ediyor

22:58 24.11.2025
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaAndrey Yermak
Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
ABD’li gazeteci Carlson, Wall Street Journal’ın (WSJ) Ukrayna ile ilgili barış planının Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak tarafından bozulmasını teşvik ettiğini belirtti.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Wall Street Journal'ın, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'a yönelik yolsuzluk delillerini yayınlamadığını, bunun nedeninin ise gazete sahiplerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planını baltalamak istemeleri olduğunu belirtti.
“Yermak, Ukrayna'ya yardım için ayrılan yüz milyonlarca dolarlık Amerikan vergi parasını zimmetine geçirdi. WSJ editörleri bunu kanıtlayabilir. Ancak bunu yapmıyorlar. Bunun yerine Yermak'ı savunuyorlar. Yermak, Ukrayna'nın Trump'ın Doğu Avrupa barış planını baltalama çabalarına liderlik ediyor” diyen Carlson, WSJ’nin sahiplerinin Rusya ile barış değil, ‘savaş istediklerini’ sözlerine ekledi.
ABD’li gazeteci, WSJ’nin Trump yönetiminin barış planının geliştirilmesini eleştirdiğini hatırlattı ve bunu ‘gerçek bir yolsuzluk’ olarak nitelendirdi.
Carlson, “Bu bir haber ajansının davranışı değil. Bir istihbarat teşkilatının ayırt edici özelliğidir” diye sözlerini tamamladı.

ABD’nin barış planı

Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında objektif bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.
Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna barış planı tartışmaları Avrupa savunma sanayi hisselerini düşürdü
21 Kasım, 19:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала