Tucker Carlson: ABD'de WSJ, Yermak'ın barış planını bozmasını teşvik ediyor
Tucker Carlson: ABD'de WSJ, Yermak'ın barış planını bozmasını teşvik ediyor
24.11.2025
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Wall Street Journal'ın, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'a yönelik yolsuzluk delillerini yayınlamadığını, bunun nedeninin ise gazete sahiplerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planını baltalamak istemeleri olduğunu belirtti.“Yermak, Ukrayna'ya yardım için ayrılan yüz milyonlarca dolarlık Amerikan vergi parasını zimmetine geçirdi. WSJ editörleri bunu kanıtlayabilir. Ancak bunu yapmıyorlar. Bunun yerine Yermak'ı savunuyorlar. Yermak, Ukrayna'nın Trump'ın Doğu Avrupa barış planını baltalama çabalarına liderlik ediyor” diyen Carlson, WSJ’nin sahiplerinin Rusya ile barış değil, ‘savaş istediklerini’ sözlerine ekledi.ABD’li gazeteci, WSJ’nin Trump yönetiminin barış planının geliştirilmesini eleştirdiğini hatırlattı ve bunu ‘gerçek bir yolsuzluk’ olarak nitelendirdi.Carlson, “Bu bir haber ajansının davranışı değil. Bir istihbarat teşkilatının ayırt edici özelliğidir” diye sözlerini tamamladı.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında objektif bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.
