Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı: Eski futbolcunun mal varlıklarına el konuldu
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı: Eski futbolcunun mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Soruşturma çerçevesinde eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Savcılık, iki ismin de tüm mal varlıklarına el konulması yönünde karar alındığını açıkladı. Karar kapsamında, şüphelilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi ve uluslararası yakalama süreçlerinin başlatılması hedefleniyor.
00:30 22.11.2025 (güncellendi: 00:31 22.11.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. İki ismin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Soruşturma çerçevesinde eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Savcılık, iki ismin de tüm mal varlıklarına el konulması yönünde karar alındığını açıkladı.
Karar kapsamında, şüphelilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi ve uluslararası yakalama süreçlerinin başlatılması hedefleniyor.
TÜRKİYE
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
31 Aralık 2024, 12:47
