Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı: Eski futbolcunun mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Soruşturma çerçevesinde eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Savcılık, iki ismin de tüm mal varlıklarına el konulması yönünde karar alındığını açıkladı. Karar kapsamında, şüphelilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi ve uluslararası yakalama süreçlerinin başlatılması hedefleniyor.
00:30 22.11.2025 (güncellendi: 00:31 22.11.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Soruşturma çerçevesinde eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Savcılık, iki ismin de tüm mal varlıklarına el konulması yönünde karar alındığını açıkladı.
Karar kapsamında, şüphelilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi ve uluslararası yakalama süreçlerinin başlatılması hedefleniyor.