Yasa dışı yaban hayatı ürünlerine operasyon: Caretta kabuğundan geyik boynuzuna kadar yüzlerce ürüne el konuldu

Yasa dışı yaban hayatı ürünlerine operasyon: Caretta kabuğundan geyik boynuzuna kadar yüzlerce ürüne el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdiği denetimde çok sayıda yasa dışı... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Maltepe ilçesindeki adrese savcılığın talimatı neticesinde kolluk kuvvetleriyle denetim gerçekleştirildiği, fil dişi, caretta caretta kabuğu, timsah derisi, karaca trofesi gibi çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürününe el konulduğu açıklandı.Söz konusu denetimde el konulan ürünler şöyle sıralandı:Paylaşımda, iş yeri sahibine yönelik idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, "El konulan ürünlerden yerli türlerimize ait olanlar için ise tazminat cezası uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu şahıs hakkında adli işlem başlatılacaktır. Yaban hayatını hedef alan hiçbir yasa dışı faaliyete geçit vermiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

