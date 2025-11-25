https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/trump-maduro-ile-gorusmeyi-planliyor-1101255163.html
'Trump, Maduro ile görüşmeyi planlıyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmeyi planladığı ancak henüz 'plan aşamasında' olduğu belirtildi. 25.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkeler arasındaki gerginliğin artması üzerine danışmanlarına, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakında doğrudan görüşmeyi planladığını söylediği belirtildi. Axios'un, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin şu anda Venezüella'yı işgal etme veya Maduro'ya karşı bir eylemde bulunma planının olmadığı ifade edildi.Söz konusu yetkilinin, "Şu anda kimse içeri girip onu vurmayı veya kaçırmayı planlamıyor. Asla demem ama şu anda plan bu değil" dediği aktarıldı.Ayrıca Trump ile Maduro arasında yapılması planlanan görüşme için henüz bir tarih belirlenmemiş olsa da, söz konusu görüşmenin şu anda 'planlama aşamasında' olduğu ifade edildi.
