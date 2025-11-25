https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ukraynadaki-askeri-hedeflere-kinjal-ile-vuruldu-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1101269698.html
Ukrayna’daki askeri hedeflere Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’daki askeri hedeflere Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu. Ayrıca... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T12:51+0300
2025-11-25T12:51+0300
2025-11-25T12:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_d0fecdb42c077047a4b787a8f5b6bff5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini ve bu tesislerin faaliyetini sağlayan enerji altyapısı tesislerini ve uzun menzilli İHA depolarını vurdu.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İvanopolye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1345 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 31 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, dört adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ve 419 İHA'yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bati-medyasi-abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-driscoll-abu-dabide-rus-yetkililerle-gorusuyor-1101265593.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_bd8c265f0f95a5ae6071762a50e51bc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal
Ukrayna’daki askeri hedeflere Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
12:51 25.11.2025 (güncellendi: 12:56 25.11.2025)
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu. Ayrıca Donbass’ta bir yerleşim biriminin daha Rusya’nın kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini ve bu tesislerin faaliyetini sağlayan enerji altyapısı tesislerini ve uzun menzilli İHA depolarını vurdu.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İvanopolye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1345 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 31 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, dört adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ve 419 İHA'yı engelledi.