Ukrayna’daki askeri hedeflere Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Ukrayna'daki askeri hedeflere Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu. Ayrıca... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini ve bu tesislerin faaliyetini sağlayan enerji altyapısı tesislerini ve uzun menzilli İHA depolarını vurdu.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İvanopolye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1345 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 31 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, dört adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ve 419 İHA'yı engelledi.

