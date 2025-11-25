https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bati-medyasi-abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-driscoll-abu-dabide-rus-yetkililerle-gorusuyor-1101265593.html

Batı medyası: ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Driscoll, Abu Dabi'de Rus yetkililerle görüşüyor

Batı medyası: ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Driscoll, Abu Dabi'de Rus yetkililerle görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ukrayna Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’un dün Abu Dabi’de Rus... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

CBS televizyonu, adı açıklanmayan bir ABD’li yetkiliden aktardığı haberinde, ABD ve Rus heyetleri arasındaki görüşmenin bugün devam edeceği ifade edildi.Haberde, “Driscoll, Pazartesi akşamı, Abu Dabi'de Rus heyeti üyeleriyle birkaç saat görüştü. Driscoll, barış sürecini görüşmek ve barış görüşmelerindeki ilerlemeyi hızlandırmak için Salı günü onlarla tekrar bir araya gelmeyi planlıyor” ifadesi kullanıldı.ABD heyetinin kimlerden oluştuğunun henüz netleşmediği belirtildi.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.

