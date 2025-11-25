https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/turk-is-genel-baskani-atalay-komisyonu-degistirmedigi-zaman-o-komisyona-katilmayiz-1101281347.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız

25.11.2025

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir seminere katılan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.Seminerde sendikal gündeme ilişkin açıklamalar yapan Atalay, asgari ücret görüşmeleri, kamu sözleşmeleri ve kıdem tazminatı gibi konuların kamuoyunda geniş yer bulduğunu söyledi. Doğum, analık ve babalık izinlerinde memur ve işçiler arasında ciddi farklar bulunduğunu ifade eden Atalay, TÜRK-İŞ’in 200 bini kamu işçisi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin üyeye sahip olduğunu hatırlattı.'Asgari, en az ücret demektir'Asgari ücret tespit komisyonuna TÜRK-İŞ’in katılmadığını anımsatan Atalay, birçok sosyal ve ekonomik kalemin asgari ücretle bağlantılı olduğunu belirterek şöyle konuştu:'Hükümetin bir haftalık süresi daha var'Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının asgari ücretle ilgili rakamlar telaffuz ettiğini ancak yetkili açıklamanın tespit komisyonunda yapılacağını belirten Atalay şu ifadeleri kullandı:

