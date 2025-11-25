Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/trump-yapay-zeka-kararnamesi-imzaladi-1101255283.html
Trump 'yapay zeka kararnamesi' imzaladı
Trump 'yapay zeka kararnamesi' imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayla inovasyonu hızlandırmayı amaçlayan 'Genesis Mission' girişimini başlatan kararnameyi imzalarken, Enerji Bakanlığına... 25.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yoluyla inovasyonu hızlandırmayı hedefleyen 'Genesis Mission' adlı federal girişimi başlatan kararnameyi imzaladı.Beyaz Saray açıklamasına göre girişim, Enerji Bakanlığına ulusal laboratuvarların kapasitesini kullanarak ülkenin en parlak uzmanlarını, güçlü bilgisayarlarını ve geniş bilimsel verilerini ortak bir araştırma ekosisteminde toplama görevi veriyor. Bakanlığa ayrıca kapalı devre bir yapay zeka deney platformu kurma talimatı da iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/trump-maduro-ile-gorusmeyi-planliyor-1101255163.html
Trump 'yapay zeka kararnamesi' imzaladı

04:30 25.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayla inovasyonu hızlandırmayı amaçlayan 'Genesis Mission' girişimini başlatan kararnameyi imzalarken, Enerji Bakanlığına kapalı devre bir yapay zeka deney platformu kurma talimatı verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yoluyla inovasyonu hızlandırmayı hedefleyen 'Genesis Mission' adlı federal girişimi başlatan kararnameyi imzaladı.
Beyaz Saray açıklamasına göre girişim, Enerji Bakanlığına ulusal laboratuvarların kapasitesini kullanarak ülkenin en parlak uzmanlarını, güçlü bilgisayarlarını ve geniş bilimsel verilerini ortak bir araştırma ekosisteminde toplama görevi veriyor. Bakanlığa ayrıca kapalı devre bir yapay zeka deney platformu kurma talimatı da iletildi.
'Trump, Maduro ile görüşmeyi planlıyor'
03:12
