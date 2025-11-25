https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/trump-yapay-zeka-kararnamesi-imzaladi-1101255283.html
Trump 'yapay zeka kararnamesi' imzaladı
Trump 'yapay zeka kararnamesi' imzaladı
25.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yoluyla inovasyonu hızlandırmayı hedefleyen 'Genesis Mission' adlı federal girişimi başlatan kararnameyi imzaladı.Beyaz Saray açıklamasına göre girişim, Enerji Bakanlığına ulusal laboratuvarların kapasitesini kullanarak ülkenin en parlak uzmanlarını, güçlü bilgisayarlarını ve geniş bilimsel verilerini ortak bir araştırma ekosisteminde toplama görevi veriyor. Bakanlığa ayrıca kapalı devre bir yapay zeka deney platformu kurma talimatı da iletildi.
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yoluyla inovasyonu hızlandırmayı hedefleyen 'Genesis Mission' adlı federal girişimi başlatan kararnameyi imzaladı.
Beyaz Saray açıklamasına göre girişim, Enerji Bakanlığına ulusal laboratuvarların kapasitesini kullanarak ülkenin en parlak uzmanlarını, güçlü bilgisayarlarını ve geniş bilimsel verilerini ortak bir araştırma ekosisteminde toplama görevi veriyor. Bakanlığa ayrıca kapalı devre bir yapay zeka deney platformu kurma talimatı da iletildi.