Trump: Ukrayna krizinde barışçıl çözüm konusunda ilerleme kaydediyoruz
Trump: Ukrayna krizinde barışçıl çözüm konusunda ilerleme kaydediyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi konusunda ilerleme sağlandığını belirtti. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel hindi affı töreninde konuşan Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların devam ettiğini ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini söyledi.Trump, Washington’un Ukrayna krizini sona erdirmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, “İşlerin daha kolay olacağını düşünmüştüm ama barışçıl çözüm konusunda ilerliyoruz” dedi.Trump ayrıca, daha önce sekiz farklı savaşı yalnızca dokuz ay içinde sona erdirdiğini anımsatarak, “Şimdi üzerinde çalıştığımız bu son savaş, açıkçası kolay değil” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, çatısmanın sona ermesini sağlayacak bir barış anlaşmasına ‘çok yakın’ olduklarını da sözlerine ekledi. Daha önce bazı ABD’li yetkililer Şükran Günü arifesinde Ukrayna meselesine ilişkin somut adımlar atılabileceğini belirtmişti.
2025
