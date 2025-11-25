https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/son-dakika-haberler-beyaz-saraydan-ukrayna-krizi-aciklamasi-abd-bu-hafta-buyuk-ilerleme-kaydetti-1101285892.html

Beyaz Saray'dan Ukrayna krizi açıklaması: ABD, bu hafta büyük ilerleme kaydetti

Beyaz Saray sözcüsü “Geçtiğimiz hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, hem Ukrayna’yı hem de Rusya’yı masaya oturtarak bir barış anlaşmasına doğru büyük... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Sözcü Karoline Leavitt, Beyaz Saray’daki günlük basın brifinginde, ‘ilerleme kaydedildiğini’ söylerken ekledi:Yapılacak ek görüşmeler gerektirecek, hassas fakat aşılmaz olmayan birkaç ayrıntının daha netleştirilmesi gerekiyor.Lavrov: Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Belarus Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı" dedi. Lavrov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki çatışma için sunduğu çözüm planıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Washington'dan, gayri resmi kanallar üzerinden bir plan aldıklarını anlatan Lavrov, "Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık" ifadesini kullandı. Şu ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını kaydeden bakan, ancak diğer versiyonları görmediklerini belirterek, "ABD'den, Avrupa ve Ukrayna ile müzakere ettiği planın ara aşama olarak gösterdiği taslağını bekliyoruz" dedi.

