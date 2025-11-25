https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/beyaz-saray-trump-mumkun-oldugunca-cabuk-bir-anlasma-istiyor-1101254781.html
Beyaz Saray: Trump, mümkün olduğunca çabuk bir anlaşma istiyor
Beyaz Saray: Trump, mümkün olduğunca çabuk bir anlaşma istiyor
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna krizi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin... 25.11.2025
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Leavitt konuşmasında Ukrayna krizi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme planının henüz bulunmadığını söyledi. Leavitt, "Şu anda herhangi bir plan yok. Bildiğiniz gibi, burada işler çok hızlı değişebiliyor, bu yüzden hepinizi bilgilendireceğiz. Ancak şu anda planlanmış bir toplantı yok" dedi.'NATO'ya sonsuza dek silah veremeyiz'Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin Kiev'e gönderilmek üzere NATO'ya büyük miktarda silah satmaya devam ettiğini ve bunu sonsuza dek sürdüremeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:Leavitt, Beyaz Saray yetkililerinin birkaç 'anlaşmazlık noktası' üzerinde çalışarak Ukrayna barış planını hazırlamaya devam ettiğini söyleyerek, Trump'ın bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umutlu ve iyimser olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Leavitt, Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya baskı yaparak barış anlaşması sağlama ve devam eden çatışmayı sona erdirme çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi:Leavitt ayrıca yönetimde bir 'acil durum' hissi olduğunu belirterek, Trump'ın Rusya-Ukrayna ihtilafını çözme niyetini vurguladı.'Trump mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması görmek istiyor'ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile barış anlaşmasına varma çabalarında eşit şekilde işbirliği yapmadığı yönündeki iddiaları reddeden Leavitt, bu tür iddiaları 'tamamen yanılgı' olarak nitelendirdi.Leavitt, Ukrayna için Şükran Günü son tarihinin hala geçerli olup olmadığını doğrulamayı reddetti ancak Trump'ın Ukrayna ile ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması görmek istediğini vurguladı:Trump, geçen hafta yönetiminin, Rusya ile çatışmayı sona erdirmek için ABD tarafından önerilen barış planını kabul etmesi için 27 Kasım'ı, yani Şükran Günü'nü son gün olarak gördüğünü belirtmişti.'Trump ile Şi'yle görüşmesi hakkında konuştum'Leavitt, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen bir saatlik telefon görüşmesinin ana konusunun Ukrayna'daki çatışma değil, ABD-Çin ticaret anlaşması olduğunu söyledi:
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Leavitt konuşmasında Ukrayna krizi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.
Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme planının henüz bulunmadığını söyledi. Leavitt, "Şu anda herhangi bir plan yok. Bildiğiniz gibi, burada işler çok hızlı değişebiliyor, bu yüzden hepinizi bilgilendireceğiz. Ancak şu anda planlanmış bir toplantı yok" dedi.
'NATO'ya sonsuza dek silah veremeyiz'
Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin Kiev'e gönderilmek üzere NATO'ya büyük miktarda silah satmaya devam ettiğini ve bunu sonsuza dek sürdüremeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:
Başkan Trump'ın finansmanı durdurduğunu biliyorsunuz, ancak ABD hala NATO'ya büyük miktarda silah gönderiyor veya satıyor. Bunu sonsuza dek sürdüremeyiz
Leavitt, Beyaz Saray yetkililerinin birkaç 'anlaşmazlık noktası' üzerinde çalışarak Ukrayna barış planını hazırlamaya devam ettiğini söyleyerek, Trump'ın bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umutlu ve iyimser olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Leavitt, Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya baskı yaparak barış anlaşması sağlama ve devam eden çatışmayı sona erdirme çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi:
Başkan Trump, bu süre boyunca her iki lidere de büyük baskı uyguladı. Her iki tarafla da görüşüyoruz. Trump, 10 aydır her iki liderle de doğrudan görüşüyor. Yani evet, bu baskının devam etmesini bekleyebilirsiniz. Başkan bu savaşın sona ermesini istiyor
Leavitt ayrıca yönetimde bir 'acil durum' hissi olduğunu belirterek, Trump'ın Rusya-Ukrayna ihtilafını çözme niyetini vurguladı.
'Trump mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması görmek istiyor'
ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile barış anlaşmasına varma çabalarında eşit şekilde işbirliği yapmadığı yönündeki iddiaları reddeden Leavitt, bu tür iddiaları 'tamamen yanılgı' olarak nitelendirdi.
Leavitt, Ukrayna için Şükran Günü son tarihinin hala geçerli olup olmadığını doğrulamayı reddetti ancak Trump'ın Ukrayna ile ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması görmek istediğini vurguladı:
Başkan Trump bu anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyor ve ekibinin anlaşmayı bitiş çizgisine ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığına güveniyor
Trump, geçen hafta yönetiminin, Rusya ile çatışmayı sona erdirmek için ABD tarafından önerilen barış planını kabul etmesi için 27 Kasım'ı, yani Şükran Günü'nü son gün olarak gördüğünü belirtmişti.
'Trump ile Şi'yle görüşmesi hakkında konuştum'
Leavitt, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen bir saatlik telefon görüşmesinin ana konusunun Ukrayna'daki çatışma değil, ABD-Çin ticaret anlaşması olduğunu söyledi:
Trump ile telefon görüşmesi hakkında konuştum. Yaklaşık bir saat sürdü ve çok olumlu geçti. Görüşmenin odak noktası aslında Rusya ve Ukrayna'ydı, ancak esas olarak Çin ile üzerinde çalıştığımız ticaret anlaşması ve bu ilişkilerin nasıl olumlu bir yöne gittiği konuşuldu