https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/beyaz-saray-trump-mumkun-oldugunca-cabuk-bir-anlasma-istiyor-1101254781.html

Beyaz Saray: Trump, mümkün olduğunca çabuk bir anlaşma istiyor

Beyaz Saray: Trump, mümkün olduğunca çabuk bir anlaşma istiyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna krizi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T02:05+0300

2025-11-25T02:05+0300

2025-11-25T02:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

rusya

ukrayna

karoline leavitt

çin devlet başkanı şi cinping

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100523355_0:39:747:459_1920x0_80_0_0_95f4c719604b40c8d4265d5c7095db0a.png

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Leavitt konuşmasında Ukrayna krizi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme planının henüz bulunmadığını söyledi. Leavitt, "Şu anda herhangi bir plan yok. Bildiğiniz gibi, burada işler çok hızlı değişebiliyor, bu yüzden hepinizi bilgilendireceğiz. Ancak şu anda planlanmış bir toplantı yok" dedi.'NATO'ya sonsuza dek silah veremeyiz'Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin Kiev'e gönderilmek üzere NATO'ya büyük miktarda silah satmaya devam ettiğini ve bunu sonsuza dek sürdüremeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:Leavitt, Beyaz Saray yetkililerinin birkaç 'anlaşmazlık noktası' üzerinde çalışarak Ukrayna barış planını hazırlamaya devam ettiğini söyleyerek, Trump'ın bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umutlu ve iyimser olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Leavitt, Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya baskı yaparak barış anlaşması sağlama ve devam eden çatışmayı sona erdirme çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi:Leavitt ayrıca yönetimde bir 'acil durum' hissi olduğunu belirterek, Trump'ın Rusya-Ukrayna ihtilafını çözme niyetini vurguladı.'Trump mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması görmek istiyor'ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile barış anlaşmasına varma çabalarında eşit şekilde işbirliği yapmadığı yönündeki iddiaları reddeden Leavitt, bu tür iddiaları 'tamamen yanılgı' olarak nitelendirdi.Leavitt, Ukrayna için Şükran Günü son tarihinin hala geçerli olup olmadığını doğrulamayı reddetti ancak Trump'ın Ukrayna ile ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması görmek istediğini vurguladı:Trump, geçen hafta yönetiminin, Rusya ile çatışmayı sona erdirmek için ABD tarafından önerilen barış planını kabul etmesi için 27 Kasım'ı, yani Şükran Günü'nü son gün olarak gördüğünü belirtmişti.'Trump ile Şi'yle görüşmesi hakkında konuştum'Leavitt, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen bir saatlik telefon görüşmesinin ana konusunun Ukrayna'daki çatışma değil, ABD-Çin ticaret anlaşması olduğunu söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/si-ve-trump-gorustu-baris-cabalarina-destek-mesaji-1101249067.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, rusya, ukrayna, karoline leavitt, çin devlet başkanı şi cinping, nato