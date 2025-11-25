https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/trump-2-hindiyi-affetti-hindilerden-biri-kayboldu-1101288022.html

Trump, 2 hindiyi affetti: 'Hindilerden biri kayboldu'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki geleneksel törende Gobble ve Waddle adlı iki hindiyi affederek Şükran Günü menüsünden ömür boyu muaf tuttu. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü öncesi Beyaz Saray’da düzenlenen geleneksel 'hindi affı' töreninde hindi Gobble ve Waddle’ı affetti. Böylece iki hindi, tatil yemeğinin ana yemeği olmaktan kurtulmuş oldu.'Hindilerden biri kayboldu'Törende yalnızca Gobble vardı. Trump, Gobble’a bakarak “Ne kadar mutlu olduğuna bakın” dedi. Diğer hindi Waddle’ın orada görünmemesi üzerine ise, “Waddle kayıp ama sorun değil, burada olduğunu varsayabiliriz” ifadelerini kullandı.Siyasi gönderme: 'O ikisini asla affetmeyeceğimi fark ettim'Törende siyasilere yönelik göndermeler de vardı. Trump, hindilere isim verilirken aklından geçenleri paylaşarak, “Onlara Chuck ve Nancy diyecektim ama sonra düşününce o ikisini asla affetmeyeceğimi fark ettim” diyerek Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Pelosi ve Senatör Chuck Schumer’e gönderme yaptı.Hindilere ne olacak?Tören öncesinde iki hindi, Washington DC’deki lüks Willard InterContinental otelinde ağırlandı. Ulusal Hindi Federasyonu tarafından Beyaz Saray’a getirilen kuşlar, törenin ardından Kuzey Karolina’ya götürülerek Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi Prestage Kümes Hayvancılığı Bilimi Bölümü tarafından ömürlerinin geri kalanında bakıma alınacak.Trump konuşmasında geçen yıl affedilen Şeftali (Peach) ve Çiçek (Blossom) adlı iki hindiden de bahsederek, onların kesilmeye gönderilmek üzereyken kendisinin müdahale ettiğini ve resmen affettiğini hatırlattı.

