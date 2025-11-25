Türkiye
Trafikte makas atarken kaza yaptı, iki otomobilin savrulduğu anlar kaydedildi
Trafikte makas atarken kaza yaptı, iki otomobilin savrulduğu anlar kaydedildi
Adana'da trafikte makas atmaya çalışan bir sürücü önündeki araca çarptı. Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Adana'nın Yüreğir ilçesinde trafikte hatalı bir sürüş örneği yolda seyretmekte olan bir aracın kamerasınca görüntülendi.Girne Bulvarı'nda kimliği öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza anı ve iki otomobilin savrulması başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
00:19 25.11.2025 (güncellendi: 00:23 25.11.2025)
Adana'da trafikte makas atmaya çalışan bir sürücü önündeki araca çarptı. Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde trafikte hatalı bir sürüş örneği yolda seyretmekte olan bir aracın kamerasınca görüntülendi.
Girne Bulvarı'nda kimliği öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı.
Kaza anı ve iki otomobilin savrulması başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
