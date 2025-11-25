https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/istanbullular-dikkat-taksim-metrosu-ve-taksim-kabatas-funikuler-hatti-kapatildi-1101254040.html

İstanbullular dikkat: Taksim metrosu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı

İstanbullular dikkat: Taksim metrosu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00’ten... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T00:21+0300

2025-11-25T00:21+0300

2025-11-25T00:21+0300

türki̇ye

türkiye

taksim

i̇stiklal caddesi

metro i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098427430_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4470df72977c18b56953016b924d7db9.jpg

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunun ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı’nın bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/yalovanin-15-gunluk-suyu-kaldi-acil-su-eylem-plani-devreye-alindi-1101253110.html

türki̇ye

taksim

i̇stiklal caddesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, taksim, i̇stiklal caddesi, metro i̇stanbul