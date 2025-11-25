İstanbullular dikkat: Taksim metrosu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı
İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
- Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır.
Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.