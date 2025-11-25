https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sultanbeylide-faaliyet-gosteren-suc-orgutune-11-suctan-operasyon-gozaltina-alinan-21-supheliden-13u-1101255000.html

Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne 11 suçtan operasyon: Gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13'ü... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ünün tutuklama, 8'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini belirtti.Açıklamaya göre sulh ceza hakimliği 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü yönetmek', 'kurulan örgüte üye olmak', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma eylemleri' neticesinde, 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtilmişti.

