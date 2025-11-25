Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sultanbeylide-faaliyet-gosteren-suc-orgutune-11-suctan-operasyon-gozaltina-alinan-21-supheliden-13u-1101255000.html
Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne 11 suçtan operasyon: Gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne 11 suçtan operasyon: Gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13'ü... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T02:49+0300
2025-11-25T02:49+0300
sultanbeyli
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
türki̇ye
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4d4e1fb66d0ff7cdd07fb1c4a7e1d1.jpg
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ünün tutuklama, 8'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini belirtti.Açıklamaya göre sulh ceza hakimliği 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü yönetmek', 'kurulan örgüte üye olmak', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma eylemleri' neticesinde, 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/samsunda-9-kopek-cop-kutusu-icinde-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1101254671.html
sultanbeyli
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bae4fffadedd6958aa8030117938bad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sultanbeyli, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, operasyon
sultanbeyli, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, operasyon

Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne 11 suçtan operasyon: Gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı

02:49 25.11.2025
© AA / İslam YakutEsenyurt'ta polis memuru yaralandı
Esenyurt'ta polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© AA / İslam Yakut
Abone ol
İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ünün tutuklama, 8'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini belirtti.
Açıklamaya göre sulh ceza hakimliği 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü yönetmek', 'kurulan örgüte üye olmak', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma eylemleri' neticesinde, 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtilmişti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
TÜRKİYE
Samsun'da 9 köpek çöp kutusu içinde ölü bulundu: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
01:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала