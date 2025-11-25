https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/samsunda-9-kopek-cop-kutusu-icinde-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1101254671.html
Samsun'da 9 köpek çöp kutusu içinde ölü bulundu: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Samsun'da akşam saatlerinde yapılan bir ihbar sonucu çöp kutusu içinde 9 adet köpek ölü bulundu. Adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü köpeklerin olduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye şerit çekerek önlem aldı. aynı zamanda İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
01:51 25.11.2025 (güncellendi: 01:52 25.11.2025)
Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü köpeklerin olduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye şerit çekerek önlem aldı. aynı zamanda İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.