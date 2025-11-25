Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/starmer-kievin-muttefikleri-alternatif-belge-olusturmak-yerine-abd-plani-uzerinde-calisma-karari-1101280407.html
Starmer: Kiev'in müttefikleri, alternatif belge oluşturmak yerine ABD planı üzerinde çalışma kararı aldı
Starmer: Kiev'in müttefikleri, alternatif belge oluşturmak yerine ABD planı üzerinde çalışma kararı aldı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna'da çözüm için hazırladığı planla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Starmer, Kiev'in... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T17:05+0300
2025-11-25T17:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
keir starmer
ukrayna
kiev
rusya
i̇ngiltere
barış planı
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100934918_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_93ffc42e1b070351e8ed3ff7ff7d7c7d.jpg
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın müttefiklerinin alternatif bir belge oluşturmak yerine ABD'nin sunduğu mevcut plan üzerinde çalışma kararı aldığını açıkladı.İngiltere parlamentosunda konuşan Starmer, Cenevre'de ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilciler arasında yapılan görüşmeler hakkında, "Şu anda Cenevre'de üzerinde çalışılan anlaşma metnine gelirsek, bazı kısımları kabul edilemez olsa da, bazı kısımları önemli ve yeni bir belge oluşturmak yerine mevcut metinle çalışılması gerektiği konusunda güçlü bir mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.Metinde adil ve kalıcı barış için gerekli olacak önemli unsurlar bulunduğunu kaydeden Starmer, "Örneğin, ABD ve ortaklarının güvenlik garantileri bağlamında atacağı adımları var. Bunlar çok önemli hükümler. Cenevre'deki görüşmelerin ardından ABD ile Ukrayna arasında ilerleme kaydedildi ve barış konseptinde güncellemeler yapıldı" dedi.Şu anda ABD'nin hazırladığı plan üzerinde değişiklikler yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan İngiltere Başbakanı, "Planın şu temel ilkelere dayanması gerektiği konusunda çok netiz: Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna gelecekte kendini savunabilmeli ve Ukrayna'yı ve geleceğini ilgilendiren konular bizzat Ukrayna tarafından belirlenmelidir" diye ekledi.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/macrondan-ukrayna-aciklamasi-ingiliz-fransiz-ve-turk-askerleri-baris-icin-orada-olacak-1101276423.html
ukrayna
kiev
rusya
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100934918_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e08f9f4d3191324fa45f35cf20f3df6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, keir starmer, ukrayna, kiev, rusya, i̇ngiltere, barış planı, vladimir putin, donald trump
abd, keir starmer, ukrayna, kiev, rusya, i̇ngiltere, barış planı, vladimir putin, donald trump

Starmer: Kiev'in müttefikleri, alternatif belge oluşturmak yerine ABD planı üzerinde çalışma kararı aldı

17:05 25.11.2025
© Raşid Necati Aslımİngiltere Başbakanı Keir Starmer
İngiltere Başbakanı Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© Raşid Necati Aslım
Abone ol
ABD'nin Ukrayna'da çözüm için hazırladığı planla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Starmer, Kiev'in müttefiklerinin ABD planı üzerinde çalışmayı kararlaştırdığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın müttefiklerinin alternatif bir belge oluşturmak yerine ABD'nin sunduğu mevcut plan üzerinde çalışma kararı aldığını açıkladı.

İngiltere parlamentosunda konuşan Starmer, Cenevre'de ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilciler arasında yapılan görüşmeler hakkında, "Şu anda Cenevre'de üzerinde çalışılan anlaşma metnine gelirsek, bazı kısımları kabul edilemez olsa da, bazı kısımları önemli ve yeni bir belge oluşturmak yerine mevcut metinle çalışılması gerektiği konusunda güçlü bir mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Metinde adil ve kalıcı barış için gerekli olacak önemli unsurlar bulunduğunu kaydeden Starmer, "Örneğin, ABD ve ortaklarının güvenlik garantileri bağlamında atacağı adımları var. Bunlar çok önemli hükümler. Cenevre'deki görüşmelerin ardından ABD ile Ukrayna arasında ilerleme kaydedildi ve barış konseptinde güncellemeler yapıldı" dedi.

Şu anda ABD'nin hazırladığı plan üzerinde değişiklikler yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan İngiltere Başbakanı, "Planın şu temel ilkelere dayanması gerektiği konusunda çok netiz: Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna gelecekte kendini savunabilmeli ve Ukrayna'yı ve geleceğini ilgilendiren konular bizzat Ukrayna tarafından belirlenmelidir" diye ekledi.

ABD’nin barış planı

Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Macron'dan Ukrayna açıklaması: İngiliz, Fransız ve Türk askerleri barış için orada olacak
15:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала