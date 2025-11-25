https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/starmer-kievin-muttefikleri-alternatif-belge-olusturmak-yerine-abd-plani-uzerinde-calisma-karari-1101280407.html

Starmer: Kiev'in müttefikleri, alternatif belge oluşturmak yerine ABD planı üzerinde çalışma kararı aldı

Starmer: Kiev'in müttefikleri, alternatif belge oluşturmak yerine ABD planı üzerinde çalışma kararı aldı

25.11.2025

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın müttefiklerinin alternatif bir belge oluşturmak yerine ABD'nin sunduğu mevcut plan üzerinde çalışma kararı aldığını açıkladı.İngiltere parlamentosunda konuşan Starmer, Cenevre'de ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilciler arasında yapılan görüşmeler hakkında, "Şu anda Cenevre'de üzerinde çalışılan anlaşma metnine gelirsek, bazı kısımları kabul edilemez olsa da, bazı kısımları önemli ve yeni bir belge oluşturmak yerine mevcut metinle çalışılması gerektiği konusunda güçlü bir mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.Metinde adil ve kalıcı barış için gerekli olacak önemli unsurlar bulunduğunu kaydeden Starmer, "Örneğin, ABD ve ortaklarının güvenlik garantileri bağlamında atacağı adımları var. Bunlar çok önemli hükümler. Cenevre'deki görüşmelerin ardından ABD ile Ukrayna arasında ilerleme kaydedildi ve barış konseptinde güncellemeler yapıldı" dedi.Şu anda ABD'nin hazırladığı plan üzerinde değişiklikler yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan İngiltere Başbakanı, "Planın şu temel ilkelere dayanması gerektiği konusunda çok netiz: Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna gelecekte kendini savunabilmeli ve Ukrayna'yı ve geleceğini ilgilendiren konular bizzat Ukrayna tarafından belirlenmelidir" diye ekledi.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

