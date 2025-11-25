https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/macrondan-ukrayna-aciklamasi-ingiliz-fransiz-ve-turk-askerleri-baris-icin-orada-olacak-1101276423.html

Macron'dan Ukrayna açıklaması: İngiliz, Fransız ve Türk askerleri barış için orada olacak

ABD'nin Ukrayna'da barış planı üzerinde görüşmeler sıklaşırken Fransa'dan barış sonrası süreçle ilgili Türk askerini de kapsayan açıklama geldi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsteklikler Koalisyonu'nun çatışmalar sona erdikten sonra Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağını belirtti.Fransa medyasına demeç veren Macron, İstekliler Koalisyonu'nun Ukrayna çatışması sona erdikten sonra birliklerini 'cepheden uzakta bulunan ikinci hatta' konuşlandırmayı planladığını söyledi.'Türk askeri de olacak'Cephede bulunmayı hiç planlamadıklarını, zira bundan sorumlu olmadıklarını ancak örneğin Kiev ve Odessa'daki rezerv alanlarda 'caydırıcı kuvvetler' oluşturulacağını kaydeden Macron, "Orada İngiliz, Fransız ve Türk askerleri bulunacak ve barış anlaşmasının imzalandığı gün, yani savaş bağlamı dışında, tatbikatlar ve güvenlik operasyonları yürütecekler. Tıpkı NATO'nun doğu kanadındaki bazı ülkelerde yaptığımız gibi" dedi.Söz konusu oluşumun NATO kapsamında olmadığını, hükümetler arası bir koalisyon olarak hareket edeceğini belirten Macron, havada, karada veya denizde aktif olarak neler yapmaya hazır olduklarını halihazırda açıklayan yaklaşık 20 ülke bulunduğunun altını çizdi.Bir hava güvenlik kuvveti oluşturacaklarını ve bu kuvvetin Ukrayna'da konuşlanmasının şart olmadığını da söyleyen Macron, "Komşu ülkelerde de konuşlanabilir, ki bu da neredeyse planla uyumlu, ancak o ülkenin hava sahasının güvenliğini sağlamak için Ukrayna Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülecek operasyonlarla birlikte" diye ekledi.Türkiye'den açıklama gelmediTürkiye'den Macron'un açıklamaları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etmişti.Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmişti.

