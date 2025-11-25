https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bati-basini-kiev-abdnin-ukrayna-planina-prensipte-onay-verdi-bazi-detaylar-uzerinde-calisiliyor-1101281223.html

Batı basını: Kiev, ABD’nin Ukrayna planına prensipte onay verdi, bazı detaylar üzerinde çalışılıyor

Batı basını: Kiev, ABD’nin Ukrayna planına prensipte onay verdi, bazı detaylar üzerinde çalışılıyor

CBS News, Ukrayna yönetiminin ABD tarafından sunulan barış planını genel hatlarıyla kabul ettiğini, ancak planın tamamen netleşmesi için bazı küçük detayların...

ABD merkezli CBS News televizyonu, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kiev yönetiminin ABD’nin Ukrayna-Rusya ihtilafına yönelik hazırladığı barış planını prensipte kabul ettiğini belirterek, yetkilinin “Çözümlenmesi gereken bazı küçük detaylar var, ancak Ukrayna tarafı barış anlaşmasına genel olarak hazır” şeklindeki ifadelerine yer verdi.Daha önce Politico, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’un, söz konusu planın 19 maddelik sadeleştirilmiş versiyonunu Abu Dabi’de Rus yetkililere sunacağını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu iddiaları “spekülasyon ve söylenti” olarak tanımlarken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili yorum yapacak bilgiye sahip olmadığını ifade etmişti.Geçen hafta ABD yönetimi, Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik yeni bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Uluslararası basında yer alan haberlere göre önerilen plan, Donbass bölgesinin tamamının Rusya’nın kontrolüne bırakılması, Donbass ve Kırım’ın resmen Rus toprağı olarak tanınması, Herson ve Zaporojye bölgelerinde cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personel sayısının yarıya indirilmesi, Ukrayna topraklarında yabancı askeri birliklerin ve Rus topraklarını hedef alabilecek silahların konuşlandırılmasının yasaklanmasını öngörüyor.

