ABD Genelkurmay Başkanı Caine, Karayipler’e gidiyor

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, bölgedeki askerleri ziyaret etmek için Karayipler’e gidiyor. Ziyarete askeri danışmanIsom da katılıyor.
Güney Amerika’daki gerilim sürerken ABD’nin Genelkurmay Başkanı General Dan Caine’in Porto Riko’ya gideceği ve bölgedeki askeri savaş gemisini ziyaret edeceği bildirildi.Caine’e, askeri danışman David L. Isom da eşlik edecek. Caine’in ofisinden yapılan açıklamada üst düzey yetkililerin ‘bölgedeki askerlerle bir araya geleceği ve onlara bölgedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür edeceği’ bildirildi.Bu, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının başlamasından bu yana ikinci ziyareti olacak. Eylül ayında Caine, Pentagon şefi Pete Hegseth ile birlikte Porto Riko’daki bir eğitim tatbikatına katılmıştı.Yeni askeri hareketlilikABD Hava Kuvvetleri'nde dün dikkat çeken bir askeri hareketlilik yaşandı.Washington, iki B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağını ve bir C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağını Karayipler yönüne gönderdi.Maduro’yu kartel ‘lideri’ ilan ettiTrump, ‘Güneşler Karteli’ni (Cartel de los Soles) ‘uluslararası terör örgütü’ ilan ederken, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Mudora’yu da ‘kartelin lideri’ ilan etti.Bu yıla kadar, ‘uluslararası terör örgütü’ etiketi ABD için IŞİD ve El Kaide gibi politik motivasyonlu şiddete başvuran gruplar için kullanılıyordu.
Güney Amerika’daki gerilim sürerken ABD’nin Genelkurmay Başkanı General Dan Caine’in Porto Riko’ya gideceği ve bölgedeki askeri savaş gemisini ziyaret edeceği bildirildi.
Caine’e, askeri danışman David L. Isom da eşlik edecek. Caine’in ofisinden yapılan açıklamada üst düzey yetkililerin ‘bölgedeki askerlerle bir araya geleceği ve onlara bölgedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür edeceği’ bildirildi.
Bu, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının başlamasından bu yana ikinci ziyareti olacak. Eylül ayında Caine, Pentagon şefi Pete Hegseth ile birlikte Porto Riko’daki bir eğitim tatbikatına katılmıştı.
ABD Hava Kuvvetleri'nde dün dikkat çeken bir askeri hareketlilik yaşandı.
Washington, iki B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağını ve bir C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağını Karayipler yönüne gönderdi.
ABD ordusu, son haftalarda MQ-9 Reaper
tipi insansız hava araçları, AC-130J savaş uçakları
ve F-35
jetleriyle Karayipler’de 21 farklı hedefi vurdu.
Saldırılar sonucu en az 80 kişi
hayatını kaybetti.
Maduro’yu kartel ‘lideri’ ilan etti
Trump, ‘Güneşler Karteli’ni (Cartel de los Soles) ‘uluslararası terör örgütü’ ilan ederken, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Mudora’yu da ‘kartelin lideri’ ilan etti.
Bu yıla kadar, ‘uluslararası terör örgütü’ etiketi ABD için IŞİD ve El Kaide gibi politik motivasyonlu şiddete başvuran gruplar için kullanılıyordu.