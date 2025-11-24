ABD–Venezüella hattında gerilim tırmanıyor: Karayipler üzerinde B-52 hareketliliği

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/abdvenezuella-hattinda-gerilim-tirmaniyor-karayipler-uzerinde-b-52-hareketliligi-1101253583.html
ABD'yle Venezüella arasındaki gerilim giderek artarken, Washington yönetimi bölgeye yönelik askeri adımlarını sıklaştırıyor. 24.11.2025
ABD Hava Kuvvetleri'nde dikkat çeken bir askeri hareketlilik yaşandı. Washington, iki B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağını ve bir C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağını Karayipler yönüne gönderdi.Uçuş takip platformu Flightradar24, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:
ABD Hava Kuvvetleri'nde dikkat çeken bir askeri hareketlilik yaşandı.
Washington, iki B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağını ve bir C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağını Karayipler yönüne gönderdi.
Uçuş takip platformu Flightradar24, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:
Şu anda en çok takip edilen üç uçuş: İki Boeing B-52H Stratofortress bombardıman uçağı ve bir Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Hepsi Amerika kıtasının güneyine doğru ilerliyor.