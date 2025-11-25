Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/soguk-hava-depolarina-baskin-25-ton-bozuk-tavuk-ve-doner-ele-gecirildi-1101282239.html
Soğuk hava depolarına baskın: 25 ton bozuk tavuk ve döner ele geçirildi
Soğuk hava depolarına baskın: 25 ton bozuk tavuk ve döner ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürününe el konuldu. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T17:50+0300
2025-11-25T17:50+0300
türki̇ye
antalya
aksu
aksu belediye başkanı i̇sa yıldırım
zabıta
bozuk gıda
bozuk et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101282049_0:151:1599:1050_1920x0_80_0_0_ec4eced81120c91bd58e6cff6755a0fe.jpg
Aksu Belediyesi zabıta ekipleri Çamköy Mahallesi’nde bulunan 4 soğuk hava deposu ve 1 iş yerinde inceleme yaptı. Denetimlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.Kontrollerde, 25 ton ağırlığında tarihi geçmiş tavuğun yanı sıra bu ürünlerin kullanılmasıyla yeniden paketlenerek satışa hazırlanan döner, ciğer, taşlık ve sucuk tespit edildi.Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halk sağlığını tehlikeye atanlara kesinlikle göz yummayacaklarını vurgulayarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise ele geçirilen sağlıksız ürünlerin imha edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/istanbulda-gida-guvenligi-icin-yeni-donem-tum-isletmelere-24-saat-kayit-zorunlulugu-1101133015.html
türki̇ye
antalya
aksu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101282049_45:0:1553:1131_1920x0_80_0_0_8f00653d940cffbc836d5f20273064b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, aksu, aksu belediye başkanı i̇sa yıldırım, zabıta, bozuk gıda, bozuk et
antalya, aksu, aksu belediye başkanı i̇sa yıldırım, zabıta, bozuk gıda, bozuk et

Soğuk hava depolarına baskın: 25 ton bozuk tavuk ve döner ele geçirildi

17:50 25.11.2025
© AA / Aksu BelediyesiBozuk tavuk
Bozuk tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© AA / Aksu Belediyesi
Abone ol
Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürününe el konuldu.
Aksu Belediyesi zabıta ekipleri Çamköy Mahallesi’nde bulunan 4 soğuk hava deposu ve 1 iş yerinde inceleme yaptı. Denetimlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.
Kontrollerde, 25 ton ağırlığında tarihi geçmiş tavuğun yanı sıra bu ürünlerin kullanılmasıyla yeniden paketlenerek satışa hazırlanan döner, ciğer, taşlık ve sucuk tespit edildi.
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halk sağlığını tehlikeye atanlara kesinlikle göz yummayacaklarını vurgulayarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise ele geçirilen sağlıksız ürünlerin imha edildiğini açıkladı.
kafe / restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
TÜRKİYE
İstanbul’da gıda güvenliği için yeni dönem: Tüm işletmelere 24 saat kayıt zorunluluğu
19 Kasım, 17:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала