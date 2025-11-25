https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/soguk-hava-depolarina-baskin-25-ton-bozuk-tavuk-ve-doner-ele-gecirildi-1101282239.html

Soğuk hava depolarına baskın: 25 ton bozuk tavuk ve döner ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürününe el konuldu. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Aksu Belediyesi zabıta ekipleri Çamköy Mahallesi’nde bulunan 4 soğuk hava deposu ve 1 iş yerinde inceleme yaptı. Denetimlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.Kontrollerde, 25 ton ağırlığında tarihi geçmiş tavuğun yanı sıra bu ürünlerin kullanılmasıyla yeniden paketlenerek satışa hazırlanan döner, ciğer, taşlık ve sucuk tespit edildi.Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halk sağlığını tehlikeye atanlara kesinlikle göz yummayacaklarını vurgulayarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise ele geçirilen sağlıksız ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

