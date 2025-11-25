Türkiye
Sivasspor oyuncusu şehri terk etti: Kulüp hukuki süreç başlattı
Sivasspor oyuncusu şehri terk etti: Kulüp hukuki süreç başlattı
Sputnik Türkiye
Sivasspor, profesyonel futbolcusu Luan Campos'un sözleşme sürecine ilişkin dikkat çekici bir duyuru yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Campos, dün... 25.11.2025
Sivasspor’un Brezilyalı forveti Luan Campos, kulüpten habersiz eşyalarını toplayarak tesisten kaçtı.Kulübün açıklamasında, oyuncunun ayrılığının hemen ardından yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen bir bildirimle sözleşmenin feshedildiğinin iletildiği, ancak bu bildirimin hukuken geçersiz olduğunun altı çizildi.Sivasspor, futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimini beklediklerini, bunun alınması halinde ise sözleşmenin haklı bir nedeni olmaksızın feshedildiği gerekçesiyle gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.
Sivasspor oyuncusu şehri terk etti: Kulüp hukuki süreç başlattı

20:55 25.11.2025
Sivasspor, profesyonel futbolcusu Luan Campos’un sözleşme sürecine ilişkin dikkat çekici bir duyuru yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Campos, dün gece geç saatlerde eşyalarını toplayarak hiçbir gerekçe bildirmeden tesisleri izinsiz şekilde terk etti.
Sivasspor’un Brezilyalı forveti Luan Campos, kulüpten habersiz eşyalarını toplayarak tesisten kaçtı.
Kulübün açıklamasında, oyuncunun ayrılığının hemen ardından yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen bir bildirimle sözleşmenin feshedildiğinin iletildiği, ancak bu bildirimin hukuken geçersiz olduğunun altı çizildi.
Sivasspor, futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimini beklediklerini, bunun alınması halinde ise sözleşmenin haklı bir nedeni olmaksızın feshedildiği gerekçesiyle gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.
