Sivasspor oyuncusu şehri terk etti: Kulüp hukuki süreç başlattı

Sivasspor’un Brezilyalı forveti Luan Campos, kulüpten habersiz eşyalarını toplayarak tesisten kaçtı.Kulübün açıklamasında, oyuncunun ayrılığının hemen ardından yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen bir bildirimle sözleşmenin feshedildiğinin iletildiği, ancak bu bildirimin hukuken geçersiz olduğunun altı çizildi.Sivasspor, futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimini beklediklerini, bunun alınması halinde ise sözleşmenin haklı bir nedeni olmaksızın feshedildiği gerekçesiyle gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.
Sivasspor, profesyonel futbolcusu Luan Campos’un sözleşme sürecine ilişkin dikkat çekici bir duyuru yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Campos, dün gece geç saatlerde eşyalarını toplayarak hiçbir gerekçe bildirmeden tesisleri izinsiz şekilde terk etti.
