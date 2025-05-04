https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/sivasspor-kulubu-asbaskani-mucahit-yildiz-galatasaray-fotograflari-sonrasi-istifa-etti-1095907074.html

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Osimhen ile birlikte fotoğrafını ve çocuklarının Galatasaray formasıyla oldukları... 04.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-04T22:39+0300

2025-05-04T22:39+0300

2025-05-04T22:39+0300

spor

osimhen

galatasaray

sivasspor

sosyal medya

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yıldız, görevinden istifa etti.Sivasspor Kulübü'nden yapılan yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mücahit Yıldız, maçın ardından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

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osimhen, galatasaray, sivasspor, sosyal medya