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Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti
Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Osimhen ile birlikte fotoğrafını ve çocuklarının Galatasaray formasıyla oldukları... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T22:39+0300
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sivasspor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yıldız, görevinden istifa etti.Sivasspor Kulübü'nden yapılan yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mücahit Yıldız, maçın ardından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
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osimhen, galatasaray, sivasspor, sosyal medya
osimhen, galatasaray, sivasspor, sosyal medya

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti

22:39 04.05.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-AW193130Süper Lig
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© İHA / SAMET YALÇIN-AW193130
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Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Osimhen ile birlikte fotoğrafını ve çocuklarının Galatasaray formasıyla oldukları fotoğrafı paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız istifa etti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yıldız, görevinden istifa etti.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."

Mücahit Yıldız, maçın ardından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
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