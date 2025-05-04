https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/sivasspor-kulubu-asbaskani-mucahit-yildiz-galatasaray-fotograflari-sonrasi-istifa-etti-1095907074.html
Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti
Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Osimhen ile birlikte fotoğrafını ve çocuklarının Galatasaray formasıyla oldukları... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T22:39+0300
2025-05-04T22:39+0300
2025-05-04T22:39+0300
spor
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sivasspor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yıldız, görevinden istifa etti.Sivasspor Kulübü'nden yapılan yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mücahit Yıldız, maçın ardından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
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osimhen, galatasaray, sivasspor, sosyal medya
osimhen, galatasaray, sivasspor, sosyal medya
Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız Galatasaray fotoğrafları sonrası istifa etti
Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Osimhen ile birlikte fotoğrafını ve çocuklarının Galatasaray formasıyla oldukları fotoğrafı paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız istifa etti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yıldız, görevinden istifa etti.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."
Mücahit Yıldız, maçın ardından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.