EMO Başkanı, elektrik faturasındaki destek limitini değerlendirdi: 4 kişilik hanenin yıllık tüketimi 2 bin 750 kWh
Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak. Elektrik Mühendisleri... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. Düzenlemenin, toplam abone sayısının yaklaşık yüzde 6’sını etkileyeceği tahmin ediliyor.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, 4 kişilik bir hanenin yıllık asgari elektrik tüketimi üzerinden devlet desteği limitini Sputnik'e değerlendirdi. Ulusal tarife nedir?EMO Başkanı Ulutaş, elektrik faturalarındaki devlet desteğini şöyle açıklıyor:Serbest tüketici limiti2025 yılının başında 5 bin kWh'e düşürüldü2025 yılına girerken 2024 yılı Ekim-Kasım aylarında serbest tüketici limitinin yıllık 1 milyon kWh limitinden 5 bin kWh düşürüldüğünü hatırlatan EMO Başkanı Ulutaş, "5 bin kWh de aylık 417 kWh'e denk geldiği için de özellikle apartmanların ortak kullanımları, sitelerin ortak kullanımları ve ısıtma ve soğutmasını elektrikle karşılayan Ege, Akdeniz kıyılarındaki hanelerin bu limiti aşmaları bir ihtimal haline geldi” dedi.EMO araştırması ne diyor?Elektrik Mühendisleri Odası'nın araştırmasını ifade eden Ulutaş, “EMO olarak bizim yaptığımız araştırmalara göre 4 kişilik bir ailenin aylık tüketimi, ortalama olarak, ısıtma soğutmayı devre dışı bıraksak bile, aydınlatma, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi şeyleri düşündüğümüzde aylık 230 kWh'e denk geliyor. 230 kwh 12 ile çarparsak yıllık olarak 2 bin 760 yapıyor" diyor.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, elektrikli araçların evde şarj edilmesi, elektrik tüketimine bağlı ısıtma veya soğutma gibi elektrik tüketiminin yoğun kullanıldığı durumunda limitin aşılma ihtimaline dikkat çekti.
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.
Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. Düzenlemenin, toplam abone sayısının yaklaşık yüzde 6’sını etkileyeceği tahmin ediliyor.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, 4 kişilik bir hanenin yıllık asgari elektrik tüketimi üzerinden devlet desteği limitini Sputnik'e değerlendirdi.
EMO Başkanı Ulutaş, elektrik faturalarındaki devlet desteğini şöyle açıklıyor:
“Şimdi şöyle aslında iki farklı tür faturalandırma yöntemi var. Bunlardan bir tanesi ulusal tarife. Yani siz belli bir tüketimin altındaysanız ulusal tarifeden farklı abone grupları yani sanayi içinde, ticaret haneleri içinde, haneler içinde devletin bedelini belirlemiş olduğu ulusal tarifeden faturalandırılmış oluyorsunuz. Burası devletin aslında kısmen desteklediğini söylediği alan.”
“Siz belli bir tüketimin üzerindeyseniz ki buna ‘serbest tüketici limiti’ deniyor, her abone grubu için farklı bir limit var. Siz artık yüksek tüketim grubuna girdiğiniz için devlet diyor ki ‘sen fazla tüketim yaptığın için artık ulusal tarifeden faturalandırılmayacaksın’ diyor”
2025 yılının başında 5 bin kWh'e düşürüldü
2025 yılına girerken 2024 yılı Ekim-Kasım aylarında serbest tüketici limitinin yıllık 1 milyon kWh limitinden 5 bin kWh düşürüldüğünü hatırlatan EMO Başkanı Ulutaş, "5 bin kWh de aylık 417 kWh'e denk geldiği için de özellikle apartmanların ortak kullanımları, sitelerin ortak kullanımları ve ısıtma ve soğutmasını elektrikle karşılayan Ege, Akdeniz kıyılarındaki hanelerin bu limiti aşmaları bir ihtimal haline geldi” dedi.
EMO araştırması ne diyor?
Elektrik Mühendisleri Odası'nın araştırmasını ifade eden Ulutaş, “EMO olarak bizim yaptığımız araştırmalara göre 4 kişilik bir ailenin aylık tüketimi, ortalama olarak, ısıtma soğutmayı devre dışı bıraksak bile, aydınlatma, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi şeyleri düşündüğümüzde aylık 230 kWh'e denk geliyor. 230 kwh 12 ile çarparsak yıllık olarak 2 bin 760 yapıyor" diyor.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, elektrikli araçların evde şarj edilmesi, elektrik tüketimine bağlı ısıtma veya soğutma gibi elektrik tüketiminin yoğun kullanıldığı durumunda limitin aşılma ihtimaline dikkat çekti.