https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/emo-baskani-elektrik-faturasindaki-destek-limitini-degerlendirdi-4-kisilik-hanenin-yillik-tuketimi-1100638338.html

EMO Başkanı, elektrik faturasındaki destek limitini değerlendirdi: 4 kişilik hanenin yıllık tüketimi 2 bin 750 kWh

EMO Başkanı, elektrik faturasındaki destek limitini değerlendirdi: 4 kişilik hanenin yıllık tüketimi 2 bin 750 kWh

Sputnik Türkiye

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak. Elektrik Mühendisleri... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T11:20+0300

2025-10-31T11:20+0300

2025-10-31T11:20+0300

görüş

elektrik mühendisleri odası (emo)

elektrik faturası

devlet desteği

fatura devlet desteği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088931489_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6549fa8edb081b82f417f39cdd8c60b8.jpg

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. Düzenlemenin, toplam abone sayısının yaklaşık yüzde 6’sını etkileyeceği tahmin ediliyor.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, 4 kişilik bir hanenin yıllık asgari elektrik tüketimi üzerinden devlet desteği limitini Sputnik'e değerlendirdi. Ulusal tarife nedir?EMO Başkanı Ulutaş, elektrik faturalarındaki devlet desteğini şöyle açıklıyor:Serbest tüketici limiti2025 yılının başında 5 bin kWh'e düşürüldü2025 yılına girerken 2024 yılı Ekim-Kasım aylarında serbest tüketici limitinin yıllık 1 milyon kWh limitinden 5 bin kWh düşürüldüğünü hatırlatan EMO Başkanı Ulutaş, "5 bin kWh de aylık 417 kWh'e denk geldiği için de özellikle apartmanların ortak kullanımları, sitelerin ortak kullanımları ve ısıtma ve soğutmasını elektrikle karşılayan Ege, Akdeniz kıyılarındaki hanelerin bu limiti aşmaları bir ihtimal haline geldi” dedi.EMO araştırması ne diyor?Elektrik Mühendisleri Odası'nın araştırmasını ifade eden Ulutaş, “EMO olarak bizim yaptığımız araştırmalara göre 4 kişilik bir ailenin aylık tüketimi, ortalama olarak, ısıtma soğutmayı devre dışı bıraksak bile, aydınlatma, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi şeyleri düşündüğümüzde aylık 230 kWh'e denk geliyor. 230 kwh 12 ile çarparsak yıllık olarak 2 bin 760 yapıyor" diyor.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, elektrikli araçların evde şarj edilmesi, elektrik tüketimine bağlı ısıtma veya soğutma gibi elektrik tüketiminin yoğun kullanıldığı durumunda limitin aşılma ihtimaline dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/elektrik-faturasinda-yeni-donem-yuksek-tuketimli-abonelere-destek-kaldirildi-1100633458.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

elektrik mühendisleri odası (emo), elektrik faturası, devlet desteği, fatura devlet desteği