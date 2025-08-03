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Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi’nde bulunan anestezi gazı üretimi yapılan fabrikada, azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen bir... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T14:56+0300
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.Anestezi gazı üretimi yapılan fabrikada, azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Fabrikada görevli 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili ekiplerin sahadaki incelemeleri sürüyor. Patlamanın nedeni yapılacak teknik analizlerin ardından netlik kazanacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cekmekoyde-fabrika-yangini-cikti-patlama-sesleri-duyuldu-1098231375.html
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türkiye, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, patlama, kimyasal patlama, büyük patlama
türkiye, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, patlama, kimyasal patlama, büyük patlama

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

14:56 03.08.2025
© AA / Fırat ÇakırFabrika
Fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© AA / Fırat Çakır
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi’nde bulunan anestezi gazı üretimi yapılan fabrikada, azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Kazada 2 işçi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.
Anestezi gazı üretimi yapılan fabrikada, azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fabrikada görevli 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili ekiplerin sahadaki incelemeleri sürüyor. Patlamanın nedeni yapılacak teknik analizlerin ardından netlik kazanacağı açıklandı.
Çekmeköy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
TÜRKİYE
Çekmeköy'de fabrika yangını çıktı: Patlama sesleri duyuldu
29 Temmuz, 22:53
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