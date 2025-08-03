https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/tekirdagda-fabrikada-patlama-2-isci-hayatini-kaybetti-1098337153.html

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi’nde bulunan anestezi gazı üretimi yapılan fabrikada, azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen bir... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T14:56+0300

2025-08-03T14:56+0300

2025-08-03T14:56+0300

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.Anestezi gazı üretimi yapılan fabrikada, azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Fabrikada görevli 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili ekiplerin sahadaki incelemeleri sürüyor. Patlamanın nedeni yapılacak teknik analizlerin ardından netlik kazanacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cekmekoyde-fabrika-yangini-cikti-patlama-sesleri-duyuldu-1098231375.html

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türkiye, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, patlama, kimyasal patlama, büyük patlama