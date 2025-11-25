https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sabirsizlik-genetik-olabilir-bilim-insanlari-212-saglik-sorunuyla-baglanti-buldu-1101285113.html

Sabırsızlık genetik olabilir: Bilim insanları 212 sağlık sorunuyla bağlantı buldu

Yeni bir araştırma, 'sabırsızlık' eğiliminin insanların DNA’sında izlenebildiğini ve bu özelliğin 212 farklı sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

California Üniversitesi ile 23andMe’nin ortak yürüttüğü ve Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilimsel adıyla ‘gecikme indirgeme’ kısmen kalıtsal.Yaklaşık 135 bin kişinin verilerinin analiz edildiği çalışmada bu davranışla ilgili 11 genetik bölge tespit edildi.Bilim insanları, kişinin ‘bugün 50 dolar mı, yoksa bir ay sonra 100 dolar mı?’ sorusuna verdiği yanıtın, onun sağlık riskleri hakkında sandığımızdan çok daha fazla bilgi verdiğini söylüyor.Araştırmada katılımcılar 27 maddelik bir para tercih testini yanıtladı. Daha küçük ama hemen verilen ödülleri seçen kişiler ‘daha dik indirim’ eğilimi gösteriyor. Ekip, bu davranışın zeka, risk alma eğilimi, vücut ağırlığı ve bazı psikiyatrik durumlarla bağlantılı gen bölgeleriyle örtüştüğünü tespit etti.En dikkat çekici bulgulardan biri, kromozom 6’da risk alma, sigara, alkol tüketimi ve bipolar bozuklukla ilişkili bir gen varyantı oldu. Kromozom 16’daki bir başka bölge ise zeka, beyin gelişimi ve yeme davranışlarıyla ilişkili 18 gen içeriyor.Dopamin tarafından tetiklenen bir enzimi üreten SULT1A1 geni ile beyin gelişimini düzenleyen SH2B1 geni de sabırsızlık davranışıyla ilişkilendirilen önemli genler arasında yer aldı.Bazı hastalıklarla ters ilişkiGenetik sabırsızlık eğilimi, sigara kullanımı, ADHD (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), depresyon ve obeziteyle daha yüksek risk ilişkisi gösterirken; OKB, anoreksiya, şizofreni ve bipolar bozuklukta bunun tersine işliyor. Bu gruplarda genetik olarak ‘büyük ödül için beklemeye daha yatkınlık’ görülüyor.212 sağlık sorunu ile ilişkiAraştırmacılar, sonuçların gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu test etmek için genetik risk skorlarını ABD Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden 67 bin kişinin sağlık kayıtlarıyla eşleştirdi. Daha yüksek "sabırsızlık genetik skoru" toplamda 212 tıbbi tanıyla bağlantılı çıktı.Bu tanılar arasında:Ayrıca yaşa göre değişen risk profilleri de gözlendi:Sabırsızlıkla ilişkili bazı etkilerin sigarayla açıklandığı görüldü. Ancak görme sorunları, cilt rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri gibi bağlantılar sigaradan bağımsız devam etti.Gelecekte klinik bir belirteç olabilirAraştırmanın kıdemli yazarı Prof. Sandra Sanchez-Roige, "Bu keşif, sabırsızlık davranışının biyolojik köklerini daha iyi anlamamızı sağlıyor" diyor.

