Neandertaller sanılandan çok daha uzaklara gitti: Genetik izler Sibirya'ya kadar uzanıyor
Neandertaller sanılandan çok daha uzaklara gitti: Genetik izler Sibirya’ya kadar uzanıyor
Sputnik Türkiye
28.10.2025
Bilim insanları, Kırım'daki Starosele mağarasında bulunan bir kemik parçasının Neandertallere ait olduğunu açıkladı. Kemikten alınan DNA örnekleri, Sibirya'daki Altay Dağları'nda bulunan Neandertallerle genetik benzerlik taşıyor. Bu da, o dönem Avrupa'daki grupların Asya içlerine kadar göç ettiğini gösteriyor.Taş aletler aynı kültürü işaret ediyor Araştırmacılar, iki bölge arasında sadece genetik değil, taş alet yapımında da dikkat çekici benzerlikler tespit etti. Bu benzerlikler, Neandertallerin kültürel alışverişte bulunduğunu ve uzun mesafeleri aşarak ortak teknikler geliştirdiğini düşündürüyor. Viyana Üniversitesinden Emily Pigott konuyla ilgili "Neandertallerin bu uzun yolculukları, Homo sapiens ve Denisovalılarla teması kolaylaştırdı" dedi.45 bin yıllık bir göç hikayesi Karbon testleri, kemiğin 46 ila 45 bin yıl öncesine ait olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, bu göçlerin iklimin ısındığı dönemlerde gerçekleştiğini aktarıyor. Yaklaşık 60 bin yıl önce başlayan sıcak dönem, Neandertallerin doğuya doğru hareket etmesini kolaylaştırmış olabilir.At avcılarının barınağı Kırım'daki kazılarda binlerce kemik parçası bulundu. Bunların büyük kısmının yabani atlara ait olduğu belirlendi. Bu da Neandertallerin bölgede aktif avcılık yaptığını ve at sürülerini izleyerek kıtalar arası yolculuklara çıktığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu keşif, Neandertallerin sanılandan çok daha hareketli ve dayanıklı bir tür olduğunu kanıtlıyor.
Neandertaller sanılandan çok daha uzaklara gitti: Genetik izler Sibirya’ya kadar uzanıyor

14:24 28.10.2025
Kırım’da bulunan 45 bin yıllık bir kemik parçası, Neandertallerin binlerce kilometre yol kat ederek Asya’nın derinliklerine ulaştığını ortaya koydu. Araştırmacılar, genetik ve taş alet izlerinin bu göçü doğruladığını belirtti.
Bilim insanları, Kırım’daki Starosele mağarasında bulunan bir kemik parçasının Neandertallere ait olduğunu açıkladı. Kemikten alınan DNA örnekleri, Sibirya’daki Altay Dağları’nda bulunan Neandertallerle genetik benzerlik taşıyor. Bu da, o dönem Avrupa’daki grupların Asya içlerine kadar göç ettiğini gösteriyor.

Taş aletler aynı kültürü işaret ediyor

Araştırmacılar, iki bölge arasında sadece genetik değil, taş alet yapımında da dikkat çekici benzerlikler tespit etti. Bu benzerlikler, Neandertallerin kültürel alışverişte bulunduğunu ve uzun mesafeleri aşarak ortak teknikler geliştirdiğini düşündürüyor. Viyana Üniversitesinden Emily Pigott konuyla ilgili “Neandertallerin bu uzun yolculukları, Homo sapiens ve Denisovalılarla teması kolaylaştırdı” dedi.

45 bin yıllık bir göç hikayesi

Karbon testleri, kemiğin 46 ila 45 bin yıl öncesine ait olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, bu göçlerin iklimin ısındığı dönemlerde gerçekleştiğini aktarıyor. Yaklaşık 60 bin yıl önce başlayan sıcak dönem, Neandertallerin doğuya doğru hareket etmesini kolaylaştırmış olabilir.

At avcılarının barınağı

Kırım’daki kazılarda binlerce kemik parçası bulundu. Bunların büyük kısmının yabani atlara ait olduğu belirlendi. Bu da Neandertallerin bölgede aktif avcılık yaptığını ve at sürülerini izleyerek kıtalar arası yolculuklara çıktığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu keşif, Neandertallerin sanılandan çok daha hareketli ve dayanıklı bir tür olduğunu kanıtlıyor.
