Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere, ABD Başkanı'nın barış yanlısı tutumunu değiştirmek için plan hazırlıyor
Rus istihbaratı, Ukrayna'da barışın en azılı karşıtlarından olan İngiltere'nin Trump'ın barışçıl tutumunu baltalayabileceği uyarısında bulundu. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_923575c600556c62220fdd4d5dd776d8.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış yanlısı tutumunu değiştirmek için plan hazırladığını belirtti.SVR'den yapılan açıklamada, "İngiltere, kendi çıkarları doğrultusunda Trump'ın barışçıl duruşunu baltalamaya çalışma ihtimaline karşı bir plan geliştiriyor. Londra, ABD Başkanı'nı itibarsızlaştırmaya çalışacak" dendi.SVR, eski İngiliz istihbarat görevlisi Christopher Steele'in, Trump ve ailesini Sovyet ve Rus istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olmakla suçlayan sahte dosyalarını yeniden servis etme planları yaptığını vurguladı.'Savaş gelirleri, İngiliz ekonomisini iflastan kurtarıyor'SVR, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephedeki vahim durumuna rağmen İngiltere'nin askeri operasyonlara devam etmeyi hedeflediğine dikkat çekti.
