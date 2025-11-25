https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/rosneft-baskani-secin-rusya-100-trilyon-dolarlik-dogal-kaynaklara-sahip-1101261342.html
Rosneft Başkanı Seçin: Rusya 100 trilyon dolarlık doğal kaynaklara sahip
Rus petrol devi Rosneft’in Başkanı Seçin, Rusya’daki doğal kaynaklarının toplam değerinin ABD’nin sahip olduğunun neredeyse iki katı olduğunu belirtti. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T10:19+0300
2025-11-25T10:19+0300
2025-11-25T10:15+0300
ekonomi̇
rusya
abd
çin
rosneft
i̇gor seçin
doğal kaynaklar
petrol
doğalgaz
şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101261184_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_0e8fba9a7e7b99b37d8a15d79962861c.jpg
Rusya-Çin Enerji İş Forumu’nda konuşan Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya’nın sahip olduğu doğal kaynaklarının toplam değerini 100 trilyon dolar olarak değerlendirdi.Seçin, “Rusya, eşsiz kaynak tabanıyla tüm Avrasya için enerji güvenliğini garanti edebilir. Ülkemizin doğal kaynaklarının toplam değeri yaklaşık 100 trilyon dolar olup, bu da ABD'ninkinin neredeyse iki katı” şeklinde konuştu.Rusya’nın, küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu olduğunu dile getiren Rosneft Başkanı, dünya hidrokarbon ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 15 olduğunu kaydetti.Bu alanda Çin’le işbirliğinin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ifade ettiği yönergeyle tam uyum içinde olduğunu söyleyen Seçin, bunun “Güvenlik, kalkınmanın ön koşulu, kalkınma da güvenliğin teminatı” olduğunu anımsattı.
