https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/finlandiya-medyasi--abd-rusyanin-natoyu-kucuk-dusurmesine-yardim-etti-1101258136.html
Finlandiya medyası: ABD, Rusya'nın NATO'yu küçük düşürmesine yardım etti
Finlandiya medyası: ABD, Rusya'nın NATO'yu küçük düşürmesine yardım etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın sunduğu 28 maddelik barış planının, Rusya’nın NATO’yu tamamen küçük düşürdüğünün delili olduğu belirtildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T08:36+0300
2025-11-25T08:36+0300
2025-11-25T08:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
rusya
nato
helsingin sanomat
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096745169_0:32:1043:619_1920x0_80_0_0_a13aa82bb98d00b64b622192d8080dad.png
Finlandiya’nın Helsingin Sanomat gazetesi, ABD’nin ulusal bir seviyede bir karar alarak Ukrayna’nın NATO üyeliğini engelleyebileceğini yazdı.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmayı barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak amacıyla sunduğu 28 maddelik planı değerlendiren gazetenin haberinde, “Maddeler, Rusya’nın NATO’nun konumunu tamamen küçük düşürdüğünü kanıtlıyor. ABD, ulusal düzeyde bir karar alarak Ukrayna’nın NATO’ya katılımını engelleyebilir” ifadesi yer verildi.Tampere Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Tuomas Forsberg, ABD'nin eylemlerinin NATO'nun dağılmasına yol açabileceğini savunarak, “Eğer NATO çökerse bu tür eylemler yüzünden olur” dedi.Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.NATO ülkelerine saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını defalarca ayrıntılı bir şekilde açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı siyasetçilerin, iç sorunlardan dikkati dağıtmak için halklarını sürekli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuğuna dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ukraynadan-rusyaya-yogun-iha-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1101257690.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096745169_89:0:956:650_1920x0_80_0_0_02828ba09ab1505cf871a1ee3ceda8b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, rusya, nato, helsingin sanomat, ukrayna
abd, donald trump, rusya, nato, helsingin sanomat, ukrayna
Finlandiya medyası: ABD, Rusya'nın NATO'yu küçük düşürmesine yardım etti
08:36 25.11.2025 (güncellendi: 08:42 25.11.2025)
ABD Başkanı Trump’ın sunduğu 28 maddelik barış planının, Rusya’nın NATO’yu tamamen küçük düşürdüğünün delili olduğu belirtildi.
Finlandiya’nın Helsingin Sanomat gazetesi, ABD’nin ulusal bir seviyede bir karar alarak Ukrayna’nın NATO üyeliğini engelleyebileceğini yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmayı barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak amacıyla sunduğu 28 maddelik planı değerlendiren gazetenin haberinde, “Maddeler, Rusya’nın NATO’nun konumunu tamamen küçük düşürdüğünü kanıtlıyor. ABD, ulusal düzeyde bir karar alarak Ukrayna’nın NATO’ya katılımını engelleyebilir” ifadesi yer verildi.
Tampere Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Tuomas Forsberg, ABD'nin eylemlerinin NATO'nun dağılmasına yol açabileceğini savunarak, “Eğer NATO çökerse bu tür eylemler yüzünden olur” dedi.
Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
NATO ülkelerine saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını defalarca ayrıntılı bir şekilde açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı siyasetçilerin, iç sorunlardan dikkati dağıtmak için halklarını sürekli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuğuna dikkat çekmişti.