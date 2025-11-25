https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/finlandiya-medyasi--abd-rusyanin-natoyu-kucuk-dusurmesine-yardim-etti-1101258136.html

Finlandiya medyası: ABD, Rusya'nın NATO'yu küçük düşürmesine yardım etti

Finlandiya medyası: ABD, Rusya'nın NATO'yu küçük düşürmesine yardım etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın sunduğu 28 maddelik barış planının, Rusya’nın NATO’yu tamamen küçük düşürdüğünün delili olduğu belirtildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T08:36+0300

2025-11-25T08:36+0300

2025-11-25T08:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

rusya

nato

helsingin sanomat

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096745169_0:32:1043:619_1920x0_80_0_0_a13aa82bb98d00b64b622192d8080dad.png

Finlandiya’nın Helsingin Sanomat gazetesi, ABD’nin ulusal bir seviyede bir karar alarak Ukrayna’nın NATO üyeliğini engelleyebileceğini yazdı.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmayı barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak amacıyla sunduğu 28 maddelik planı değerlendiren gazetenin haberinde, “Maddeler, Rusya’nın NATO’nun konumunu tamamen küçük düşürdüğünü kanıtlıyor. ABD, ulusal düzeyde bir karar alarak Ukrayna’nın NATO’ya katılımını engelleyebilir” ifadesi yer verildi.Tampere Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Tuomas Forsberg, ABD'nin eylemlerinin NATO'nun dağılmasına yol açabileceğini savunarak, “Eğer NATO çökerse bu tür eylemler yüzünden olur” dedi.Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.NATO ülkelerine saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını defalarca ayrıntılı bir şekilde açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı siyasetçilerin, iç sorunlardan dikkati dağıtmak için halklarını sürekli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuğuna dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ukraynadan-rusyaya-yogun-iha-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1101257690.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, rusya, nato, helsingin sanomat, ukrayna