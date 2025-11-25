https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/pakistandan-talibana-saldiri-sinir-catismalarinda-10-kisi-oldu-1101272680.html

Pakistan'dan Taliban'a saldırı: Sınır çatışmalarında 10 kişi öldü

Pakistan'dan Taliban'a saldırı: Sınır çatışmalarında 10 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Taliban, Pakistan'ın doğu Afganistan'daki saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında çocuklar ve bir kadının da bulunduğu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T14:47+0300

2025-11-25T14:47+0300

2025-11-25T14:47+0300

dünya

zabiullah mücahid

pakistan

taliban

host

kunar

çatışma

silahlı çatışma

afganistan

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101272163_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_f19746a3c86e993e7fe4b41344c8b42f.jpg

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, Pakistan güçlerinin ülkenin doğusundaki Host, Kunar ve Paktika eyaletlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Mücahid, sosyal medya paylaşımında saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında çocuklar ile bir kadının da bulunduğunu ifade etti.Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise düzenlediği basın toplantısında saldırılar hakkında yorum yapmadığı aktarıldı. Ancak Bakan, başkent İslamabad'da bu ay düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısına karışan dört militanın tutuklandığını ve bunların Afganistan bağlantılarının tespit edildiğini belirtti.Ateşkes görüşmeleri çöktüİki ülke, Katar ve Türkiye'nin ekim ayında arabuluculuğunda varılan geçici ateşkesi uzatma konusunda anlaşamadı. İki taraf arasında sınır ötesi saldırıları sona erdirmek için düzenlenen görüşmeler sonuçsuz kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/istanbuldaki-pakistan-afganistan-baris-gorusmeleri-cikmaza-girdi-taraflar-birbirini-sucluyor-1100547032.html

pakistan

host

kunar

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zabiullah mücahid, pakistan, taliban, host, kunar, çatışma, silahlı çatışma, afganistan, ateşkes