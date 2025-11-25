https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/pakistandan-talibana-saldiri-sinir-catismalarinda-10-kisi-oldu-1101272680.html
Pakistan'dan Taliban'a saldırı: Sınır çatışmalarında 10 kişi öldü
Taliban, Pakistan'ın doğu Afganistan'daki saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında çocuklar ve bir kadının da bulunduğu...
Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, Pakistan güçlerinin ülkenin doğusundaki Host, Kunar ve Paktika eyaletlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Mücahid, sosyal medya paylaşımında saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında çocuklar ile bir kadının da bulunduğunu ifade etti.Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise düzenlediği basın toplantısında saldırılar hakkında yorum yapmadığı aktarıldı. Ancak Bakan, başkent İslamabad'da bu ay düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısına karışan dört militanın tutuklandığını ve bunların Afganistan bağlantılarının tespit edildiğini belirtti.Ateşkes görüşmeleri çöktüİki ülke, Katar ve Türkiye'nin ekim ayında arabuluculuğunda varılan geçici ateşkesi uzatma konusunda anlaşamadı. İki taraf arasında sınır ötesi saldırıları sona erdirmek için düzenlenen görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, Pakistan güçlerinin ülkenin doğusundaki Host, Kunar ve Paktika eyaletlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Mücahid, sosyal medya paylaşımında saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında çocuklar ile bir kadının da bulunduğunu ifade etti.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise düzenlediği basın toplantısında saldırılar hakkında yorum yapmadığı aktarıldı. Ancak Bakan, başkent İslamabad'da bu ay düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısına karışan dört militanın tutuklandığını ve bunların Afganistan bağlantılarının tespit edildiğini belirtti.
Ateşkes görüşmeleri çöktü
İki ülke, Katar ve Türkiye'nin ekim ayında arabuluculuğunda varılan geçici ateşkesi uzatma konusunda anlaşamadı. İki taraf arasında sınır ötesi saldırıları sona erdirmek için düzenlenen görüşmeler sonuçsuz kaldı.