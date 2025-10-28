https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/istanbuldaki-pakistan-afganistan-baris-gorusmeleri-cikmaza-girdi-taraflar-birbirini-sucluyor-1100547032.html

İstanbul'daki Pakistan-Afganistan barış görüşmeleri çıkmaza girdi: Taraflar birbirini suçluyor

İstanbul’daki Pakistan-Afganistan barış görüşmeleri çıkmaza girdi: Taraflar birbirini suçluyor

28.10.2025

İstanbul’da yapılan Pakistan-Afganistan barış görüşmelerinin, iki ülke arasındaki sınır çatışmaları ve militan barınakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilerleme kaydedemediği bildirildi. Pakistan tarafı, Afgan topraklarının kendi aleyhine kullanılmayacağına dair güvence talep ederken, Taliban heyetinin bu konuda 'çekimser kaldığı' belirtildi. Türk yetkililer, tarafların hala İstanbul’da bulunduğunu, ancak görüşmelerin 4. gününün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğunu aktardı.Taraflar birbirini suçluyor Pakistan devlet televizyonu, görüşmelerin çıkmaza girmesinden Kabil yönetimini sorumlu tuttu. Açıklamada, “Afgan tarafı, Pakistan’ın meşru güvenlik taleplerini kabul etme konusunda isteksiz davrandı” denildi. Afganistan’ın resmi yayın organı RTA ise tam tersini savunarak, “Kabil, yapıcı diyalog için çabaladı, ancak Pakistan bu iradeyi göstermedi” ifadesini kullandı.Kırılgan ateşkes yüzünden sınırlar kapalıTaraflar arasındaki mevcut ateşkesin Katar’da 19 Ekim’de varıldığı hatırlatıldı. Ancak, iki haftayı aşkın süredir tüm sınır kapılarının kapalı olması ticareti felç etti. Yüzlerce kamyonun, mal sevkiyatı yapamadan sınır hattında beklediği bildirildi. Pakistanlı yetkililer, müzakerelerin askıya alınmasının ardından “çatışmaların yeniden tırmanmasından endişe duyduklarını” belirtti.Türkiye arabuluculukta ısrarlıTürkiye'nin, Doha ve İstanbul sürecinde diplomatik çözümün korunması için yoğun çaba gösterdiği aktarıldı. Türk kaynaklar, “Barış sürecinin tamamen dağılmaması için Türkiye temaslarını sürdürüyor” bilgisini paylaştı.Uzmanlara göre, iki ülke arasındaki sorun sadece güvenlik değil; siyasi güven eksikliği ve ekonomik baskılar da masadaki en büyük engeller arasında yer alıyor.Gerilim artıyor Pakistan, Taliban yönetimini Pakistan Talibanı’na (TTP) barınma imkanı sağlamakla suçluyor. Afganistan ise bu suçlamaları reddediyor ve karşılıklı saldırıların 'yanlış bilgilendirmeye' dayandığını savunuyor. Taraflar arasında yaşanan son çatışmalarda onlarca asker ve sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

