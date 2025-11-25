https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ovgun-ahmet-ercan-dun-aksam-kalp-sektesi-gecirdim-1101273612.html
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Dün akşam kalp sektesi geçirdim
23 Şubat'ta şah damarı tıkanmıştı23 Şubat'ta beyne giden şah damarın tıkanması nedeniyle Ahmet Ercan, ameliyat geçirmişti. Ercan, 6 Mayıs'ta da beyin kanaması ve inme atlattığını açıklamıştı.Kalbi aniden durduProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan sağlık durumuna dair ilk açıklama geldi. Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden dün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ercan, "Dün akşam kalp sektesi(kalbin bir anda durması) geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" şeklinde ifade etti.
14:18 25.11.2025 (güncellendi: 14:21 25.11.2025)
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden dün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ercan, "Dün akşam kalp sektesi(kalbin bir anda durması) geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" ifadelerini kullandı.
23 Şubat'ta şah damarı tıkanmıştı
23 Şubat'ta beyne giden şah damarın tıkanması nedeniyle Ahmet Ercan, ameliyat geçirmişti. Ercan, 6 Mayıs'ta da beyin kanaması ve inme atlattığını açıklamıştı.
