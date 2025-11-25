https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ovgun-ahmet-ercan-dun-aksam-kalp-sektesi-gecirdim-1101273612.html

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Dün akşam kalp sektesi geçirdim

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Dün akşam kalp sektesi geçirdim

Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi. Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün akşam kalp sektesi geçirdim. Birazdan İzmir... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T14:18+0300

2025-11-25T14:18+0300

2025-11-25T14:21+0300

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden dün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ercan, "Dün akşam kalp sektesi(kalbin bir anda durması) geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" ifadelerini kullandı.23 Şubat'ta şah damarı tıkanmıştı23 Şubat'ta beyne giden şah damarın tıkanması nedeniyle Ahmet Ercan, ameliyat geçirmişti. Ercan, 6 Mayıs'ta da beyin kanaması ve inme atlattığını açıklamıştı.Kalbi aniden durduProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan sağlık durumuna dair ilk açıklama geldi. Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden dün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ercan, "Dün akşam kalp sektesi(kalbin bir anda durması) geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" şeklinde ifade etti.

