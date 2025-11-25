https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/oldu-denilen-taylandli-kadin-tapinakta-yakilmadan-once-tabutta-canli-bulundu-1101262832.html

Öldü denilen Taylandlı kadın tapınakta yakılmadan önce tabutta canlı bulundu

Öldü denilen Taylandlı kadın tapınakta yakılmadan önce tabutta canlı bulundu

Tayland'da öldü denilerek yakılmak üzere tapınağa getirilen bir kadın, tabutunun içinde hareket edince tapınak çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı.

Bangkok'un dışındaki Nonthaburi eyaletinde bulunan bir Budist tapınağı olan Wat Rat Prakhong Tham'da meydana gelen olayda, bir kişi kardeşi olan yaşlı kadını öldüğü için tabut içinde tapınağa 'yakılmak' üzere getirdi.Görgü tanığı olan tapınağın genel ve mali işler müdürü Pairat Soodthoop, tabuttan hafif bir tıkırtı sesi duyduklarını belirterek "Biraz şaşırdım, bu yüzden tabutu açmalarını istedim ve herkes irkildi" dedi. Pairat açıklamasında şunları kaydetti:Yaşlı kadının kardeşi, ifadesinde kadının yaklaşık iki yıldır yatağa bağımlı olduğunu, sağlığının kötüleştiğini ve iki gün önce nefes almayı bıraktığını, tepkisizleştiğini söyledi. Ağabeyi daha sonra onu bir tabuta koyup, organlarını bağışlamak için Bangkok'taki bir hastaneye 500 kilometrelik yolculuk yapmış. Ancak hastane resmi bir ölüm belgesi olmadığı için erkek kardeşin teklifini kabul etmedi. Tapınakta ücretsiz cenaze yakma hizmeti bulunduğu için yaşlı kadın Pazar günü tapınağa getirildi. Tapınak görevlisi Pairat, ölüm belgesinin nasıl alınacağını anlatırken tabuttan ses geldiğini, tabutu açınca kadının canlı olduğunun görüldüğü ve daha sonra kadını muayene edip yakındaki bir hastaneye sevk ettiklerini ifade etti.

