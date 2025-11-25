https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/o-koltuklar-yas-haddinden-bosalacak-milyonluk-gelir-garantili-ise-8-kisi-araniyor-1101264999.html

O koltuklar yaş haddinden boşalacak: Milyonluk gelir garantili işe 8 kişi aranıyor

Yaş haddinden dolayı boşalacak noterlikler açıklandı. Yıllık gelirleri 130 milyon lirayı bulan noterlikler için taliplilerin başvuru yapmaları bekleniyor. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı boşalacak olan noterleri açıkladı ve taliplilerin başvuru yapmalarını istedi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu toplam 8 noterlik için başvuru şartları da açıklandı. Noterlerin 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşarken, bu noterlerin 2025 yılı gelirlerinin 170 milyona yaklaşması bekleniyor. Peki kimler noter olabilir? Noter olmanın şartları neler? 8 noterin görevi sona eriyorNTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşan sekiz noterin görevi yaş haddinden dolayı sona eriyor. Bu noterlerin 2025 yılı gelirleri yeniden değerleme oranlarına göre tahminen 170 milyon liraya yaklaştı.Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece Altıncı Noterliği, Beyoğlu Yirminci Noterliği, Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği, İskenderun Birinci Noterliği, İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği, Şanlıurfa Beşinci Noterliği, Soma İkinci Noterliği, Yalova İkinci Noterliği'ne talip olacak olanların başvurularını bekliyor.Kimler noterlik başvurusunda bulunabilir?

