O koltuklar yaş haddinden boşalacak: Milyonluk gelir garantili işe 8 kişi aranıyor

Yaş haddinden dolayı boşalacak noterlikler açıklandı. Yıllık gelirleri 130 milyon lirayı bulan noterlikler için taliplilerin başvuru yapmaları bekleniyor. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı boşalacak olan noterleri açıkladı ve taliplilerin başvuru yapmalarını istedi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu toplam 8 noterlik için başvuru şartları da açıklandı. Noterlerin 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşarken, bu noterlerin 2025 yılı gelirlerinin 170 milyona yaklaşması bekleniyor. Peki kimler noter olabilir? Noter olmanın şartları neler? 8 noterin görevi sona eriyorNTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşan sekiz noterin görevi yaş haddinden dolayı sona eriyor. Bu noterlerin 2025 yılı gelirleri yeniden değerleme oranlarına göre tahminen 170 milyon liraya yaklaştı.Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece Altıncı Noterliği, Beyoğlu Yirminci Noterliği, Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği, İskenderun Birinci Noterliği, İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği, Şanlıurfa Beşinci Noterliği, Soma İkinci Noterliği, Yalova İkinci Noterliği'ne talip olacak olanların başvurularını bekliyor.Kimler noterlik başvurusunda bulunabilir?
11:41 25.11.2025 (güncellendi: 11:42 25.11.2025)
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı boşalacak olan noterleri açıkladı ve taliplilerin başvuru yapmalarını istedi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu toplam 8 noterlik için başvuru şartları da açıklandı. Noterlerin 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşarken, bu noterlerin 2025 yılı gelirlerinin 170 milyona yaklaşması bekleniyor. Peki kimler noter olabilir? Noter olmanın şartları neler?
8 noterin görevi sona eriyor
NTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşan sekiz noterin görevi yaş haddinden dolayı sona eriyor. Bu noterlerin 2025 yılı gelirleri yeniden değerleme oranlarına göre tahminen 170 milyon liraya yaklaştı.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece Altıncı Noterliği, Beyoğlu Yirminci Noterliği, Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği, İskenderun Birinci Noterliği, İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği, Şanlıurfa Beşinci Noterliği, Soma İkinci Noterliği, Yalova İkinci Noterliği'ne talip olacak olanların başvurularını bekliyor.
Kimler noterlik başvurusunda bulunabilir?
Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları noterlik için başvuru yapabilir.
Adayların 23 yaşını bitirmiş olması ve 50 yaşından da büyük olmaması gerekir.
Hukuk Fakültesinden mezun olmak gerekir.
Noter olmak için en az 4 yıl hakim, savcı, avukat ya da akademisyen olarak görev yapmanız gerekir.
Erkek adayların; askerliğini bitirmiş olması ya da askerlikten muaf olduklarını gösterir bir belge sunmaları gerekir.
Noterlik ya da noter stajyerliğinin dışında herhangi bir işte çalışmamak ya da başka bir işe sahip olmamak gerekir.
Mahkeme tarafından kesinleştirilen karar sonucunda; savcı, avukat, hakim, memur ya da noter olmaktan men edilmemiş gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler ise, noter olamazlar.
Akıl sağlığının yerinde olması gerekir.
Kamu kurum ve kuruluşlarından kısıtlanmamış olmak gerekir.
Kişiler hakkında acizlik kararı çıkartılmamış olması gerekir.