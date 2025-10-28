https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/erzurumda-noter-krizi-2-milyon-getirisi-var-ama-bulunamiyor-1100536978.html

Erzurum'da 'noter' krizi: 2 milyon getirisi var ama bulunamıyor

Erzurum'da noter krizi yaşanıyor. Yedinci noterlik için Adalet Bakanlığı beşinci kez ilan açarken, noterliğin yıllık 2 milyon lira gelir elde ettiği tahmin... 28.10.2025

Erzurum Yedinci Noterliği için Adalet Bakanlığı yeniden 'noter aranıyor' ilanı verdi. Yıllık yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettiği tahmin edilen noterlik için daha önce de 4 kez ilan verildi ama bugüne kadar atama yapılamadı. Beşinci kez ilan verildiNTV'de yer alan habere göre; bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon TL olduğu tahmin edilen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne beşinci defa yapılan ilana rağmen atama gerçekleşmedi. Noterliğe atanmak isteyenlerin elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile Adalet Bakanlığı başvuru ekranı üzerinden bir ay içerisinde talepte bulunmaları gerekiyor.Kimler noter olabilir? Kimler başvurabilir?İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanacak.Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor. Atanmak isteyen noterler, başvurularını belirlenen süre içinde elektronik ortamda iletmek zorunda olacak. Başvuru yaptıktan sonra atanma isteğinden vazgeçmek isteyenlerin de yine aynı sistem üzerinden talepte bulunmaları gerekiyor.

