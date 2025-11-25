Türkiye
Meteoroloji sağanak için saat verdi: 5 bölgede yağış etkili olacak
Meteoroloji sağanak için saat verdi: 5 bölgede yağış etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ'da sabah saatlerinde sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ'da sabah saatlerinde sağanak etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'da sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa – 17°C — Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale – 18°C — Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 18°C — Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 16°C — Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 16°C — Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 18°C — Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 20°C — Parçalı ve az bulutlu
Muğla – 19°C — Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 23°C — Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta – 17°C — Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 14°C — Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 14°C — Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri – 13°C — Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Konya – 15°C — Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 16°C — Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 16°C — Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 16°C — Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 17°C — Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya – 15°C — Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Rize – 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 17°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon – 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum – 11°C — Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 12°C — Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 5°C — Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Van – 12°C — Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır – 14°C — Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 15°C — Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Mardin – 17°C — Parçalı ve çok bulutlu
Siirt – 17°C — Parçalı ve çok bulutlu
