https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/27-yillik-inanilmaz-yolculuk-dunyayi-yuruyerek-gezen-adam-eve-donuyor-1101241745.html

27 yıllık inanılmaz yolculuk: Dünyayı yürüyerek gezen adam eve dönüyor

27 yıllık inanılmaz yolculuk: Dünyayı yürüyerek gezen adam eve dönüyor

Sputnik Türkiye

Karl Bushby, 1998'de Şili'den başlattığı dünya turu yürüyüşünü neredeyse tamamladı. 56 yaşındaki İngiliz maceraperest, 30 bin milden fazla yol katettikten... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T18:07+0300

2025-11-24T18:07+0300

2025-11-24T18:07+0300

yaşam

abd

şili

hazar denizi

amerika

macera

maceraperest

maceracı

yaya

rekor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101241546_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_dd67e00053e8beaeb490b75e0e9b008a.jpg

Sosyal medya çağından çok önce, 1998 yılında, Karl Bushby o günlerde imkansız görünen dünyayı yürüyerek dolaşmak hayaliyle yola çıktı. O günden bu yana geçen 27 yılda, 56 yaşına gelen Bushby'in inanılmaz yolculuğu sona yaklaşıyor.İki basit kuralı vardı: hiçbir motorlu taşıt kullanmayacak ve ayaklarıyla eve varana kadar geri dönmeyecekti. Hatta aile üyelerine, yolculuk sırasında bir cenaze olsa bile dönmeyeceğini söylemişti. CBS News'e verdiği demeçte, "O 27 yıl boyunca sadece en iyisini buldum, bu gerçekten olağanüstüydü" ifadelerini kullandı.Kutup ayısından savaş bölgesine zorlu anlarBushby'in yolculuğu, fiziksel ve zihinsel olarak sayısız zorlukla dolu geçti. Savaş bölgelerinden geçti, bir kutup ayısı saldırısından son anda kurtuldu ve geçen yıl Hazar Denizi'ni aşmak için bir ay içinde 186 mil yüzdü.Yolculuğu onu önce Amerika kıtası boyunca, ardından Rusya'ya ve Asya'ya götürdü. Şimdi İngiltere'ye dönüşünün son etabında olan Bushby'in, Manş Denizi'ni yüzerek geçmesi gerekebileceği belirtiliyor.Teknolojiden uzak başlayan yolculukBelki de en etkileyici olan, Bushby'in bu yolculuğa 2013'e kadar hiç bir harita uygulaması veya bir cep telefonu olmadan başlamış olması. İlk dokunmatik ekranlı cihazını 2013'te aldığı ve bugün sosyal medyada 350 binden fazla takipçiye ulaştığı aktarıldı.Toplamda 30 bin milden fazla yol katettikten sonra, Bushby'in eve varmak için önünde yaklaşık 2 bin mil kaldığı ve 2026 sonundan önce ülkesine ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor. Yolculuğunun, modern çağın en olağanüstü dayanıklılık hikayelerinden biri olduğu düşünülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/bin-600-kilometrelik-macera-izlandanin-cevresini-yuzerek-asan-ilk-insan-olarak-tarihe-gecti-1099227161.html

şili

hazar denizi

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, şili, hazar denizi, amerika, macera, maceraperest, maceracı, yaya, rekor