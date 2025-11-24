https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/27-yillik-inanilmaz-yolculuk-dunyayi-yuruyerek-gezen-adam-eve-donuyor-1101241745.html
27 yıllık inanılmaz yolculuk: Dünyayı yürüyerek gezen adam eve dönüyor
27 yıllık inanılmaz yolculuk: Dünyayı yürüyerek gezen adam eve dönüyor
Sputnik Türkiye
Karl Bushby, 1998'de Şili'den başlattığı dünya turu yürüyüşünü neredeyse tamamladı. 56 yaşındaki İngiliz maceraperest, 30 bin milden fazla yol katettikten... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T18:07+0300
2025-11-24T18:07+0300
2025-11-24T18:07+0300
yaşam
abd
şili
hazar denizi
amerika
macera
maceraperest
maceracı
yaya
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101241546_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_dd67e00053e8beaeb490b75e0e9b008a.jpg
Sosyal medya çağından çok önce, 1998 yılında, Karl Bushby o günlerde imkansız görünen dünyayı yürüyerek dolaşmak hayaliyle yola çıktı. O günden bu yana geçen 27 yılda, 56 yaşına gelen Bushby'in inanılmaz yolculuğu sona yaklaşıyor.İki basit kuralı vardı: hiçbir motorlu taşıt kullanmayacak ve ayaklarıyla eve varana kadar geri dönmeyecekti. Hatta aile üyelerine, yolculuk sırasında bir cenaze olsa bile dönmeyeceğini söylemişti. CBS News'e verdiği demeçte, "O 27 yıl boyunca sadece en iyisini buldum, bu gerçekten olağanüstüydü" ifadelerini kullandı.Kutup ayısından savaş bölgesine zorlu anlarBushby'in yolculuğu, fiziksel ve zihinsel olarak sayısız zorlukla dolu geçti. Savaş bölgelerinden geçti, bir kutup ayısı saldırısından son anda kurtuldu ve geçen yıl Hazar Denizi'ni aşmak için bir ay içinde 186 mil yüzdü.Yolculuğu onu önce Amerika kıtası boyunca, ardından Rusya'ya ve Asya'ya götürdü. Şimdi İngiltere'ye dönüşünün son etabında olan Bushby'in, Manş Denizi'ni yüzerek geçmesi gerekebileceği belirtiliyor.Teknolojiden uzak başlayan yolculukBelki de en etkileyici olan, Bushby'in bu yolculuğa 2013'e kadar hiç bir harita uygulaması veya bir cep telefonu olmadan başlamış olması. İlk dokunmatik ekranlı cihazını 2013'te aldığı ve bugün sosyal medyada 350 binden fazla takipçiye ulaştığı aktarıldı.Toplamda 30 bin milden fazla yol katettikten sonra, Bushby'in eve varmak için önünde yaklaşık 2 bin mil kaldığı ve 2026 sonundan önce ülkesine ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor. Yolculuğunun, modern çağın en olağanüstü dayanıklılık hikayelerinden biri olduğu düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/bin-600-kilometrelik-macera-izlandanin-cevresini-yuzerek-asan-ilk-insan-olarak-tarihe-gecti-1099227161.html
şili
hazar denizi
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101241546_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_1df5d7b0d6fc265fca20c5ba93bca8ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, şili, hazar denizi, amerika, macera, maceraperest, maceracı, yaya, rekor
abd, şili, hazar denizi, amerika, macera, maceraperest, maceracı, yaya, rekor
27 yıllık inanılmaz yolculuk: Dünyayı yürüyerek gezen adam eve dönüyor
Karl Bushby, 1998'de Şili'den başlattığı dünya turu yürüyüşünü neredeyse tamamladı. 56 yaşındaki İngiliz maceraperest, 30 bin milden fazla yol katettikten sonra 2026'da ülkesine ulaşmayı hedefliyor.
Sosyal medya çağından çok önce, 1998 yılında, Karl Bushby o günlerde imkansız görünen dünyayı yürüyerek dolaşmak hayaliyle yola çıktı. O günden bu yana geçen 27 yılda, 56 yaşına gelen Bushby'in inanılmaz yolculuğu sona yaklaşıyor.
İki basit kuralı vardı: hiçbir motorlu taşıt kullanmayacak ve ayaklarıyla eve varana kadar geri dönmeyecekti. Hatta aile üyelerine, yolculuk sırasında bir cenaze olsa bile dönmeyeceğini söylemişti. CBS News'e verdiği demeçte, "O 27 yıl boyunca sadece en iyisini buldum, bu gerçekten olağanüstüydü" ifadelerini kullandı.
Kutup ayısından savaş bölgesine zorlu anlar
Bushby'in yolculuğu, fiziksel ve zihinsel olarak sayısız zorlukla dolu geçti. Savaş bölgelerinden geçti, bir kutup ayısı saldırısından son anda kurtuldu ve geçen yıl Hazar Denizi'ni aşmak için bir ay içinde 186 mil yüzdü.
Yolculuğu onu önce Amerika kıtası boyunca, ardından Rusya'ya ve Asya'ya götürdü. Şimdi İngiltere'ye dönüşünün son etabında olan Bushby'in, Manş Denizi'ni yüzerek geçmesi gerekebileceği belirtiliyor.
Teknolojiden uzak başlayan yolculuk
Belki de en etkileyici olan, Bushby'in bu yolculuğa 2013'e kadar hiç bir harita uygulaması veya bir cep telefonu olmadan başlamış olması. İlk dokunmatik ekranlı cihazını 2013'te aldığı ve bugün sosyal medyada 350 binden fazla takipçiye ulaştığı aktarıldı.
Toplamda 30 bin milden fazla yol katettikten sonra, Bushby'in eve varmak için önünde yaklaşık 2 bin mil kaldığı ve 2026 sonundan önce ülkesine ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor. Yolculuğunun, modern çağın en olağanüstü dayanıklılık hikayelerinden biri olduğu düşünülüyor.