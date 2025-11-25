Türkiye
Maduro: Venezüella’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz
Maduro: Venezüella’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin televizyon kanalında yaptığı açıklamada ABD’nin Venezüella’yı yenemeyeceğini ve ülkesinin yenilmez olduğunu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Olası bir ABD müdahalesine ilişkin televizyon programında konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçilerine teşekkür etti.Maduro, ''Aylarca maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemez miktarda destek mesajı alıyoruz" dedi.Maduro, "Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl yaparlarsa yapsınlar Venezüella'yı ele geçiremeyecekler. Venezüella'yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar. ABD'nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor" ifadelerini kullandı.
22:08 25.11.2025
© AP Photo / Matias DelacroixPresident Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix)
President Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin televizyon kanalında yaptığı açıklamada ABD’nin Venezüella’yı yenemeyeceğini ve ülkesinin yenilmez olduğunu söyledi.
Olası bir ABD müdahalesine ilişkin televizyon programında konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçilerine teşekkür etti.
Maduro, ''Aylarca maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemez miktarda destek mesajı alıyoruz” dedi.
Maduro, “Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl yaparlarsa yapsınlar Venezüella’yı ele geçiremeyecekler. Venezüella’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar. ABD’nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor” ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
DÜNYA
'Trump, Maduro ile görüşmeyi planlıyor'
03:12
