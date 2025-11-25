https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/maduro-venezuellayi-yenemeyecekler-biz-yenilmeziz-1101288276.html

Maduro: Venezüella’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz

Maduro: Venezüella'yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin televizyon kanalında yaptığı açıklamada ABD'nin Venezüella'yı yenemeyeceğini ve ülkesinin yenilmez olduğunu

Olası bir ABD müdahalesine ilişkin televizyon programında konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçilerine teşekkür etti.Maduro, ''Aylarca maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemez miktarda destek mesajı alıyoruz” dedi.Maduro, “Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl yaparlarsa yapsınlar Venezüella’yı ele geçiremeyecekler. Venezüella’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar. ABD’nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor” ifadelerini kullandı.

