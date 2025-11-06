https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/louvre-suphelisi-eski-muze-guvenligi-ve-sosyal-medya-fenomeni-cikti-1100788688.html

Louvre şüphelisi eski müze güvenliği ve sosyal medya fenomeni çıktı

Louvre şüphelisi eski müze güvenliği ve sosyal medya fenomeni çıktı

Sputnik Türkiye

Paris’in ünlü Louvre Müzesi’nden tarihi mücevher çalmakla suçlanan dört kişiden biri, Fransız medyasına göre ‘eski bir müze güvenlik görevlisi’ ve motor tutkunu sosyal medya fenomeni çıktı. Detaylar haberde...

2025-11-06T13:03+0300

2025-11-06T13:03+0300

2025-11-06T13:03+0300

dünya

louvre müzesi

soygun

motosiklet

haberler

paris

stade de france

bfmtv

le parisien

ups

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100324066_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_de77e60fbf352d17b9d9081e127f0324.jpg

Yetkililerin kimliğini Abdoulaye N.olarak açıkladığı 39 yaşındaki zanlı, Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’deki evinde, 19 Ekim’de gerçekleştirilen soygundan altı gün sonra gözaltına alındı. Zanlı, ‘organize hırsızlık’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlamalarıyla yargılanacak.Bobigny Mahkemesi, zanlının ayrı bir davada ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla görülen duruşmasını, ‘yoğun medya ilgisi’ nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.Motor tutkunu ‘Doudou Cross Bitume’Fransız gazetesi Le Parisien ve BFMTV’ye göre Abdoulaye N., sosyal medyada ‘Doudou Cross Bitume’ adıyla tanınan bir figür. Sosyal medyada yayınladığı videolarda motor akrobasi hareketleri yapıyor, bazen de vücut geliştirme tavsiyeleri veriyor.Sosyal medya hesaplarında kullandığı motosikletin, Louvre hırsızlarının kaçış için tercih ettiği Yamaha TMax olması dikkat çekti.Sloganını ‘Toujours plus pres du bitume’ (Her zaman yola daha yakın) olarak belirleyen Doudou Cross Bitume, videolarında genellikle Paris ve Stade de France çevresinde görülüyor.Geçmişte müze güvenliği yapmışLe Parisien'e göre Abdoulaye N., daha önce Pompidou Sanat Merkezi’nde güvenlik görevlisi, ayrıca UPS ve Toys R Us şirketlerinde çalıştı. Komşuları onu “yardımsever” ve “dürüst” biri olarak tanımladı.Louvre soygunu 7 dakikada gerçekleştiSoruşturma dosyasına göre dört kişilik çete, çalıntı bir kamyon ve yük asansörü kullanarak Louvre’un ünlü Apollo Galerisi’nin birinci katındaki penceresine ulaştı.İki kişi güvenliksiz pencereyi ve ardından iki vitrin kutusunu kırdı; ardından asansörle aşağı inerek, diğer iki kişinin sürdüğü motosikletlerle yedi dakikadan kısa sürede olay yerinden uzaklaştı.Çalınan sekiz parça arasında, Napolyon’un eşi Marie Louise’e verdiği zümrüt ve elmas kolye ile Napolyon III’ün eşine ait 212 inci ve 2 bin elmasla süslenmiş taç da bulunuyor.Fransız medyasına göre zanlının DNA’sı, olay yerinde bulunan eldiven, fosforlu yelek ve metal kesiciler üzerinde tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/100-milyon-dolarlik-soygunun-ardindan-ortaya-cikti-louvre-muzesinin-guvenlik-sifresi-louvreymus-1100724815.html

paris

stade de france

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

louvre, soygun, abdoulaye n., fenomen, yamaha, motor, doudou cross bitume, soygun haberleri, son dakika, son dakika haberleri