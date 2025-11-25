https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kremlin-abdnin-ukrayna-plani-ile-zamani-geldiginde-ilgilenecegiz-1101264562.html
Kremlin: ABD'nin Ukrayna planı ile zamanı geldiğinde ilgileneceğiz
Kremlin: ABD’nin Ukrayna planı ile zamanı geldiğinde ilgileneceğiz
25.11.2025
Kremlin: ABD’nin Ukrayna planı ile zamanı geldiğinde ilgileneceğiz
11:31 25.11.2025 (güncellendi: 11:34 25.11.2025)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna’daki çatışma için ileri sürdüğü çözüm planı ile sırası geldiğinde somut bir şekilde ilgileneceğini belirtt.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemle ilgili soruları yanıtladı.
ABD'nin çözüm planı ile ilgili çok sayıda çelişkili bilgi ve açıklamanın yapıldığına dikkat çeken Peskov, “Şu anda medyada çıkan her haber hakkında yorum yapmak mümkün değil. Mevcut durumu bir bilgi çılgınlığı şeklinde tanımlardım, başka türlü tarif edilemez. Gerçekten de, birçok çelişkili haber ve çelişkili ifadeler yayınlanıyor” ifadesini kullandı.
"Sıra gelecek ve Rusya, ABD'nin Ukrayna çözüm planı ile somut olarak ilgilenecek" diyen Rus yetkili, Ukrayna planının güncellenmiş 19 maddelik halinin Moskova’ya ulaşmadığını bildirdi.
Ülkesinin, Ukrayna müzakere sürecine tamamen açık olduğunu tekrarlayan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüm planının, müzakereler için çok iyi bir temel oluşturabileceğini kaydetti.
İstanbul’daki görüşmelerin durdmasında Rusya'nın hiçbir suçu olmadığını anımsatan Kremlin Sözcüsü, "Süreci kesintiye uğratan Kiev’di" ifadesini kullandı. Peskov ayrıca Türkiye'ye, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin devamı için gerekli koşulları sağlama isteğinden dolayı minnet olduklarını ekledi.
Peskov ayrıca Rusya'nın, hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya ilgi duyduğunun altını çizdi.