https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdde-cok-esli-tarikat-lideri-takipcilerinin-cocuklarini-gunah-odeme-vaadiyle-elinden-aldi-1091354643.html
ABD'de 'çok eşli tarikat lideri' takipçilerinin çocuklarını 'günah ödeme' vaadiyle elinden aldı
ABD'de 'çok eşli tarikat lideri' takipçilerinin çocuklarını 'günah ödeme' vaadiyle elinden aldı
Sputnik Türkiye
ABD'de, kendi tarikatını kurarak aralarında 10 reşit olmayan çocuğun da bulunduğu '20'den fazla manevi eş' edinen bir adam, çıkarıldığı mahkemede 50 yıl hapis... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T11:42+0300
2024-12-10T11:42+0300
2024-12-10T11:42+0300
dünya
abd
utah
tarikat
seks tarikatı
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
cinsel saldırı
tutuklanma
hapis cezası
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ABD'nin Arizona ve Utah eyaletlerinin sınırında yaşayan 48 yaşında bir adam, 2019 yılında kendini 'lider' ilan ederek çok eşli bir tarikat kurdu. 20'den fazla 'manevi eşi' olan adamın 10 reşit olmayan kız çocuğunu da kendine 'eş' seçtiği ortaya çıktı. 9 yaşındaki kızlara zorla cinsel istismarda bulunan 'tarikat lideri', pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Samuel Bateman isimli 'tarikat lideri', yıllardır küçük kızlara kaçırıp alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Susan Brnovich, Bateman'ın 'bir daha asla genç kızların etrafında olma fırsatına sahip olmaması' gerektiğini belirterek 50 yıl hapis cezasına çarptırdı.2019 yılında 'çok eşliliğin cennette yücelme getirdiğini' iddia eden Bateman, erkek takipçilerinden kadınlarını ve çocuklarını alarak onları 'kendi manevi eşi' olarak ilan etmeye başlamıştı. 'Tarikat liderinin' erkek takipçilerini kendi eşlerini ve kızlarını ona teslim ederek 'günahlarının' kefaretini ödemeleri gerektiğini söyleyerek ikna ettiği ortaya çıktı.Bateman, 'liderliği' Ağustos 2022'de Arizona'da arabasıyla seyir halindeyken polisler tarafından tutuklanmasıyla askıya alındı. Bateman, aracının arkasındaki römorkun kapısından küçük parmaklar çıktığı fark eden birisinin polise açtığı ihbar sonucu yakalanmıştı. Polisin havalandırması olmayan römorkun içinde 11 ila 14 yaşlarında üç kız çocuğu bulduğu açıklandı. Römorkta ayrıca geçici bir tuvalet, bir kanepe ve kamp sandalyeleri bulunuyordu. Bateman, bu olaydan kefalet ödedikten kısa bir süre sonra eyalet dışına kaçarak kurtulmaya çalışmış ancak kısa sürede tekrardan yakalanmıştı. Tarikat liderinin Colorado City'de bulunan evinde alınan dokuz çocuğun koruyucu ailelere verildiği ancak yetişkin 'manevi eşlerden' biri tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Bateman'ın yetişkin eşlerinden yedisi, çocukları cinsel aktiviteye zorlama ve Bateman'a yönelik soruşturmayı engelleme suçlarından hüküm giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kenyada-429-kisinin-oldugu-aclik-tarikati-lideri-hakkindaki-suclamalari-reddetti-1086780269.html
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abd, utah, tarikat, seks tarikatı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel saldırı, tutuklanma, hapis cezası
abd, utah, tarikat, seks tarikatı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel saldırı, tutuklanma, hapis cezası
ABD'de 'çok eşli tarikat lideri' takipçilerinin çocuklarını 'günah ödeme' vaadiyle elinden aldı
ABD'de, kendi tarikatını kurarak aralarında 10 reşit olmayan çocuğun da bulunduğu '20'den fazla manevi eş' edinen bir adam, çıkarıldığı mahkemede 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Takipçilerinin eşlerini ve çocuklarını kendisine vermesi için ikna eden adamın çocukları kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
ABD'nin Arizona ve Utah eyaletlerinin sınırında yaşayan 48 yaşında bir adam, 2019 yılında kendini 'lider' ilan ederek çok eşli bir tarikat kurdu. 20'den fazla 'manevi eşi' olan adamın 10 reşit olmayan kız çocuğunu da kendine 'eş' seçtiği ortaya çıktı. 9 yaşındaki kızlara zorla cinsel istismarda bulunan 'tarikat lideri', pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samuel Bateman isimli 'tarikat lideri', yıllardır küçük kızlara kaçırıp alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Susan Brnovich, Bateman'ın 'bir daha asla genç kızların etrafında olma fırsatına sahip olmaması' gerektiğini belirterek 50 yıl hapis cezasına çarptırdı.
2019 yılında 'çok eşliliğin cennette yücelme getirdiğini' iddia eden Bateman, erkek takipçilerinden kadınlarını ve çocuklarını alarak onları 'kendi manevi eşi' olarak ilan etmeye başlamıştı. 'Tarikat liderinin' erkek takipçilerini kendi eşlerini ve kızlarını ona teslim ederek 'günahlarının' kefaretini ödemeleri gerektiğini söyleyerek ikna ettiği ortaya çıktı.
Bateman, 'liderliği' Ağustos 2022'de Arizona'da arabasıyla seyir halindeyken polisler tarafından tutuklanmasıyla askıya alındı. Bateman, aracının arkasındaki römorkun kapısından küçük parmaklar çıktığı fark eden birisinin polise açtığı ihbar sonucu yakalanmıştı. Polisin havalandırması olmayan römorkun içinde 11 ila 14 yaşlarında üç kız çocuğu bulduğu açıklandı. Römorkta ayrıca geçici bir tuvalet, bir kanepe ve kamp sandalyeleri bulunuyordu.
Bateman, bu olaydan kefalet ödedikten kısa bir süre sonra eyalet dışına kaçarak kurtulmaya çalışmış ancak kısa sürede tekrardan yakalanmıştı. Tarikat liderinin Colorado City'de bulunan evinde alınan dokuz çocuğun koruyucu ailelere verildiği ancak yetişkin 'manevi eşlerden' biri tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.
Bateman'ın yetişkin eşlerinden yedisi, çocukları cinsel aktiviteye zorlama ve Bateman'a yönelik soruşturmayı engelleme suçlarından hüküm giydi.