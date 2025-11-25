https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kirklarelinde-19-yasindaki-rumeysa-sanpurun-hayatini-kaybettigi-olayla-ilgili-toplam-16-kisi-1101286821.html
Kırklareli'nde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği olayla ilgili toplam 16 kişi gözaltına alındı
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım Cuma günü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 şüpheliyi daha gözaltına almasıyla toplam sayı 16'ya yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için gelen Rümeysa Sanpur ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.Kavgaya karışan 12 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde nişanlısının evine aile yemeği için giden Rümeysa Sanpur'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya yükseldi.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım Cuma günü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 şüpheliyi daha gözaltına almasıyla toplam sayı 16'ya yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için gelen Rümeysa Sanpur ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.
Kavgaya karışan 12 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.