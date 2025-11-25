Kia ve Hyundai, 350 binden fazla aracını 'yakıt tankı erimesi' nedeniyle geri çağırıyor: Hangi modeller listede?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kia-ve-hyundai-350-binden-fazla-aracini-yakit-tanki-erimesi-nedeniyle-geri-cagiriyor-hangi-modeller-1101263305.html
Kia K5 ve Hyundai Sonata için yakıt tankı erimesi riski nedeniyle 350 binden fazla araç geri çağrıldı. Etkilenen modeller, arızanın nedeni ve sürücülerin yapması gerekenler haberimizde.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100884457_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_c36ad6884f4db3e3e1bcba14b667b5a8.png
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Kia ve Hyundai tarafından üretilen toplam 350 binden fazla aracın ciddi bir güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Sorunun yakıt tankının genişleyip erime riski yaratması ve olası bir yakıt sızıntısına yol açması üzerine geri çağırmanın zorunlu hale geldiği belirtildi.Kia Hyundai geri çağırma listesi 2025: Etkilenen modeller hangileri?NHTSA’nın açıklamasına göre geri çağırma şu araçları kapsıyor:Yakıt tankı neden eriyor?Sorunun kaynağı, purge control system check valve isimli bir kontrol valfinin zamanla aşınması. Bu aşınma nedeniyle yakıt deposunda hava basıncı artıyor.Kia’nın açıklamasından:“Yakıt tankı genişleyerek sıcak egzoz bileşenlerine temas edebilir. Uzun süre bu şekilde kullanılırsa yakıt tankında lokal erime ve yakıt sızıntısı oluşabilir.”Bu durum, özellikle yüksek sıcaklıklarda yangın riskini artırıyor.Kia veya Hyundai kullanıyorsanız ne yapmalısınız?Geri çağırmadan etkilenen araç sahipleri, Hyundai ve Kia tarafından doğrudan bilgilendirilecek. Markalar, kullanıcılara araçlarını en yakın yetkili servise götürmeleri için yazılı talimat gönderecek.Serviste yapılacak işlemler:BYD’den de Rekor Geri ÇağırmaSadece Koreli markalar değil, Çin merkezli BYD de geçen ay 115 binden fazla elektrikli ve hibrit aracı geri çağırdı.Etkilenen modeller:Sorunlar:BYD, tüm araçlarda özel bir batarya izolasyon sızdırmazlığı işlemini ücretsiz olarak yapacağını açıkladı.
abd
Kia ve Hyundai, 350 binden fazla aracını 'yakıt tankı erimesi' nedeniyle geri çağırıyor: Hangi modeller listede?
Kia ve Hyundai, yakıt tankında erime ve yakıt sızıntısı riski nedeniyle toplam 350 binden fazla aracı geri çağırıyor. 2021–2024 Kia K5 ve 2020–2023 Hyundai Sonata modellerini etkileyen sorun, yakıt deposunda aşırı basınca yol açan arıza yapan bir kontrol valfinden kaynaklanıyor. Üreticiler sürücülere kontrol ve ücretsiz onarım çağrısı yaptı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Kia ve Hyundai tarafından üretilen toplam 350 binden fazla aracın ciddi bir güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Sorunun yakıt tankının genişleyip erime riski yaratması ve olası bir yakıt sızıntısına yol açması üzerine geri çağırmanın zorunlu hale geldiği belirtildi.
Kia Hyundai geri çağırma listesi 2025: Etkilenen modeller hangileri?
NHTSA’nın açıklamasına göre geri çağırma şu araçları kapsıyor:
2021–2024 Kia K5
(yaklaşık 250 bin adet
)
2020–2023 Hyundai Sonata
(yaklaşık 85 bin adet
)
Tüm araçların ortak özelliği: 1.6 litrelik turboşarjlı motor
.
Yakıt tankı neden eriyor?
Sorunun kaynağı, purge control system check valve
isimli bir kontrol valfinin zamanla aşınması. Bu aşınma nedeniyle yakıt deposunda hava basıncı artıyor
.
Kia’nın açıklamasından:
“Yakıt tankı genişleyerek sıcak egzoz bileşenlerine temas edebilir. Uzun süre bu şekilde kullanılırsa yakıt tankında lokal erime ve yakıt sızıntısı oluşabilir.”
Bu durum, özellikle yüksek sıcaklıklarda yangın riskini artırıyor.
Kia veya Hyundai kullanıyorsanız ne yapmalısınız?
Geri çağırmadan etkilenen araç sahipleri, Hyundai
ve Kia
tarafından doğrudan bilgilendirilecek. Markalar, kullanıcılara araçlarını en yakın yetkili servise götürmeleri için yazılı talimat
gönderecek.
Serviste yapılacak işlemler:
Yakıt sistemi ve tankın hasar kontrolü
Arızalı check valve
parçasının ücretsiz değiştirilmesi
Yakıt tankında zarar varsa ek onarım
BYD’den de Rekor Geri Çağırma
Sadece Koreli markalar değil, Çin merkezli BYD de geçen ay 115 binden fazla elektrikli ve hibrit aracı geri çağırdı.
44.535 adet Tang serisi
(2015–2017 üretimi)
71.248 adet Yuan Pro EV
(2021–2022 üretimi)
Tasarım hatası
: Sürüş motoru kontrolcüsünün arızalanması ve devre kartını yakma riski
Yetersiz batarya izolasyonu
: Su sızıntısı ihtimali
BYD, tüm araçlarda özel bir batarya izolasyon sızdırmazlığı işlemini ücretsiz olarak yapacağını açıkladı.