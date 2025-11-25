https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kia-ve-hyundai-350-binden-fazla-aracini-yakit-tanki-erimesi-nedeniyle-geri-cagiriyor-hangi-modeller-1101263305.html

Kia ve Hyundai, 350 binden fazla aracını 'yakıt tankı erimesi' nedeniyle geri çağırıyor: Hangi modeller listede?

Kia K5 ve Hyundai Sonata için yakıt tankı erimesi riski nedeniyle 350 binden fazla araç geri çağrıldı. Etkilenen modeller, arızanın nedeni ve sürücülerin yapması gerekenler haberimizde.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100884457_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_c36ad6884f4db3e3e1bcba14b667b5a8.png

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Kia ve Hyundai tarafından üretilen toplam 350 binden fazla aracın ciddi bir güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Sorunun yakıt tankının genişleyip erime riski yaratması ve olası bir yakıt sızıntısına yol açması üzerine geri çağırmanın zorunlu hale geldiği belirtildi.Kia Hyundai geri çağırma listesi 2025: Etkilenen modeller hangileri?NHTSA’nın açıklamasına göre geri çağırma şu araçları kapsıyor:Yakıt tankı neden eriyor?Sorunun kaynağı, purge control system check valve isimli bir kontrol valfinin zamanla aşınması. Bu aşınma nedeniyle yakıt deposunda hava basıncı artıyor.Kia’nın açıklamasından:“Yakıt tankı genişleyerek sıcak egzoz bileşenlerine temas edebilir. Uzun süre bu şekilde kullanılırsa yakıt tankında lokal erime ve yakıt sızıntısı oluşabilir.”Bu durum, özellikle yüksek sıcaklıklarda yangın riskini artırıyor.Kia veya Hyundai kullanıyorsanız ne yapmalısınız?Geri çağırmadan etkilenen araç sahipleri, Hyundai ve Kia tarafından doğrudan bilgilendirilecek. Markalar, kullanıcılara araçlarını en yakın yetkili servise götürmeleri için yazılı talimat gönderecek.Serviste yapılacak işlemler:BYD’den de Rekor Geri ÇağırmaSadece Koreli markalar değil, Çin merkezli BYD de geçen ay 115 binden fazla elektrikli ve hibrit aracı geri çağırdı.Etkilenen modeller:Sorunlar:BYD, tüm araçlarda özel bir batarya izolasyon sızdırmazlığı işlemini ücretsiz olarak yapacağını açıkladı.

