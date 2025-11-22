Türkiye
Motori̇ne i̇ndi̇ri̇m geli̇yor: Litre fiyatı 60 liranın altına i̇ni̇yor
Motori̇ne i̇ndi̇ri̇m geli̇yor: Litre fiyatı 60 liranın altına i̇ni̇yor
Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle motorine büyük indirim geliyor. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,44 TL'lik indirim ile motorinin... 22.11.2025
Petrol piyasasında yaşanan sert gerileme, akaryakıt fiyatlarını yeniden aşağı çekiyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının sona erebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından iç piyasada motorinde önemli bir indirim hazırlığı gündeme geldi.Motorine 2,44 TL indirim bekleniyorNTV’nin aktardığı bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki düşüş salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,44 TL indirim olarak yansıyacak. Böylece motorin, uzun bir aranın ardından yeniden 60 TL’nin altına inmiş olacak.Şehir şehir yeni motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:Bu düşüşün, akaryakıt maliyetleri üzerinden lojistik, ulaşım ve üretim maliyetlerine de olumlu yansıması bekleniyor.Akaryakıttaki indirim enflasyona da olumlu yansıyacakAkaryakıt fiyatları, aylık enflasyon sepetinde en belirleyici kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Kasım ayında yaşanan genel indirimlerin yanı sıra motorindeki bu düşüşün de aylık enflasyonda gerileme yaratacağı belirtiliyor.Ekonomistler, akaryakıttaki kalıcı düşüşün genel fiyat seviyelerini aşağı çekici etki oluşturabileceğini ifade ediyor.
Motori̇ne i̇ndi̇ri̇m geli̇yor: Litre fiyatı 60 liranın altına i̇ni̇yor

12:16 22.11.2025
Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle motorine büyük indirim geliyor. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,44 TL’lik indirim ile motorinin litre fiyatı İstanbul’da 57,03 TL, Ankara’da 58,06 TL, İzmir’de 58,40 TL seviyesine inecek. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, enflasyon üzerinde de olumlu etki yaratacak.
Petrol piyasasında yaşanan sert gerileme, akaryakıt fiyatlarını yeniden aşağı çekiyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının sona erebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından iç piyasada motorinde önemli bir indirim hazırlığı gündeme geldi.

Motorine 2,44 TL indirim bekleniyor

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki düşüş salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,44 TL indirim olarak yansıyacak. Böylece motorin, uzun bir aranın ardından yeniden 60 TL’nin altına inmiş olacak.

Şehir şehir yeni motorin fiyatları

İndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
İstanbul: 57,03 TL
Ankara: 58,06 TL
İzmir: 58,40 TL
Bu düşüşün, akaryakıt maliyetleri üzerinden lojistik, ulaşım ve üretim maliyetlerine de olumlu yansıması bekleniyor.

Akaryakıttaki indirim enflasyona da olumlu yansıyacak

Akaryakıt fiyatları, aylık enflasyon sepetinde en belirleyici kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Kasım ayında yaşanan genel indirimlerin yanı sıra motorindeki bu düşüşün de aylık enflasyonda gerileme yaratacağı belirtiliyor.
Ekonomistler, akaryakıttaki kalıcı düşüşün genel fiyat seviyelerini aşağı çekici etki oluşturabileceğini ifade ediyor.
