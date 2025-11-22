https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/motorine-indirim-geliyor-litre-fiyati-60-liranin-altina-iniyor-1101201655.html
Motori̇ne i̇ndi̇ri̇m geli̇yor: Litre fiyatı 60 liranın altına i̇ni̇yor
Motori̇ne i̇ndi̇ri̇m geli̇yor: Litre fiyatı 60 liranın altına i̇ni̇yor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle motorine büyük indirim geliyor. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,44 TL’lik indirim ile motorinin... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T12:16+0300
2025-11-22T12:16+0300
2025-11-22T12:16+0300
ntv
i̇stanbul
i̇zmir
ukrayna
ekonomi̇
motorin
benzin
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096204063_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6dad956deb8901a38af1ca92abe41570.jpg
Petrol piyasasında yaşanan sert gerileme, akaryakıt fiyatlarını yeniden aşağı çekiyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının sona erebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından iç piyasada motorinde önemli bir indirim hazırlığı gündeme geldi.Motorine 2,44 TL indirim bekleniyorNTV’nin aktardığı bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki düşüş salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,44 TL indirim olarak yansıyacak. Böylece motorin, uzun bir aranın ardından yeniden 60 TL’nin altına inmiş olacak.Şehir şehir yeni motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:Bu düşüşün, akaryakıt maliyetleri üzerinden lojistik, ulaşım ve üretim maliyetlerine de olumlu yansıması bekleniyor.Akaryakıttaki indirim enflasyona da olumlu yansıyacakAkaryakıt fiyatları, aylık enflasyon sepetinde en belirleyici kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Kasım ayında yaşanan genel indirimlerin yanı sıra motorindeki bu düşüşün de aylık enflasyonda gerileme yaratacağı belirtiliyor.Ekonomistler, akaryakıttaki kalıcı düşüşün genel fiyat seviyelerini aşağı çekici etki oluşturabileceğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/imfden-turkiye-raporu-ksa-vadede-buyume-saglam-enflasyon-kademeli-dusuyor-1101200646.html
i̇stanbul
i̇zmir
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096204063_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bafdc1ee9882972f44e037909bf4b151.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin indirimi, akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları, motorin litre fiyatı, 60 liranın altına düşen motorin, enflasyon, akaryakıt indirimi, ukrayna rusya savaşı, petrol piyasası, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir motorin fiyatı
motorin indirimi, akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları, motorin litre fiyatı, 60 liranın altına düşen motorin, enflasyon, akaryakıt indirimi, ukrayna rusya savaşı, petrol piyasası, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir motorin fiyatı
Motori̇ne i̇ndi̇ri̇m geli̇yor: Litre fiyatı 60 liranın altına i̇ni̇yor
Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle motorine büyük indirim geliyor. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,44 TL’lik indirim ile motorinin litre fiyatı İstanbul’da 57,03 TL, Ankara’da 58,06 TL, İzmir’de 58,40 TL seviyesine inecek. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, enflasyon üzerinde de olumlu etki yaratacak.
Petrol piyasasında yaşanan sert gerileme, akaryakıt fiyatlarını yeniden aşağı çekiyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının sona erebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından iç piyasada motorinde önemli bir indirim hazırlığı gündeme geldi.
Motorine 2,44 TL indirim bekleniyor
NTV’nin aktardığı bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki düşüş salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,44 TL indirim olarak yansıyacak. Böylece motorin, uzun bir aranın ardından yeniden 60 TL’nin altına inmiş olacak.
Şehir şehir yeni motorin fiyatları
İndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
Bu düşüşün, akaryakıt maliyetleri üzerinden lojistik, ulaşım ve üretim maliyetlerine de olumlu yansıması bekleniyor.
Akaryakıttaki indirim enflasyona da olumlu yansıyacak
Akaryakıt fiyatları, aylık enflasyon sepetinde en belirleyici kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Kasım ayında yaşanan genel indirimlerin yanı sıra motorindeki bu düşüşün de aylık enflasyonda gerileme yaratacağı belirtiliyor.
Ekonomistler, akaryakıttaki kalıcı düşüşün genel fiyat seviyelerini aşağı çekici etki oluşturabileceğini ifade ediyor.