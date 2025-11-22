https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/motorine-indirim-geliyor-litre-fiyati-60-liranin-altina-iniyor-1101201655.html

Motori̇ne i̇ndi̇ri̇m geli̇yor: Litre fiyatı 60 liranın altına i̇ni̇yor

Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle motorine büyük indirim geliyor. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,44 TL’lik indirim ile motorinin... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

Petrol piyasasında yaşanan sert gerileme, akaryakıt fiyatlarını yeniden aşağı çekiyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının sona erebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından iç piyasada motorinde önemli bir indirim hazırlığı gündeme geldi.Motorine 2,44 TL indirim bekleniyorNTV’nin aktardığı bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki düşüş salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,44 TL indirim olarak yansıyacak. Böylece motorin, uzun bir aranın ardından yeniden 60 TL’nin altına inmiş olacak.Şehir şehir yeni motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:Bu düşüşün, akaryakıt maliyetleri üzerinden lojistik, ulaşım ve üretim maliyetlerine de olumlu yansıması bekleniyor.Akaryakıttaki indirim enflasyona da olumlu yansıyacakAkaryakıt fiyatları, aylık enflasyon sepetinde en belirleyici kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Kasım ayında yaşanan genel indirimlerin yanı sıra motorindeki bu düşüşün de aylık enflasyonda gerileme yaratacağı belirtiliyor.Ekonomistler, akaryakıttaki kalıcı düşüşün genel fiyat seviyelerini aşağı çekici etki oluşturabileceğini ifade ediyor.

