İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T09:20+0300
türki̇ye
Şehir Hatları ve İDO’nun internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, elverişsiz hava koşulları sebebiyle özellikle sabah seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.İptal edilen seferlerŞehir Hatları:İDO:
türki̇ye
İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO’nun internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, elverişsiz hava koşulları sebebiyle özellikle sabah seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
10.00–20.00 arasındaki tüm Yalova–Pendik seferleri yeni bir duyuruya kadar iptal edildi.