İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Şehir Hatları ve İDO’nun internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, elverişsiz hava koşulları sebebiyle özellikle sabah seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.İptal edilen seferlerŞehir Hatları:İDO:

