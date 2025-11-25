Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere, ABD Başkanı'nın barış yanlısı tutumunu değiştirmek için plan hazırlıyor
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Şehir Hatları ve İDO'nun internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, elverişsiz hava koşulları sebebiyle özellikle sabah seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

09:20 25.11.2025 (güncellendi: 09:21 25.11.2025)
© AAİBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı vapurlar
İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO’nun internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, elverişsiz hava koşulları sebebiyle özellikle sabah seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

İptal edilen seferler

Şehir Hatları:
06.15 Beykoz–Eminönü
06.50 Beykoz–Eminönü
07.00 Beykoz–Eminönü
07.05 Sarıyer–Eminönü
07.25 Beykoz–Üsküdar
İDO:
08.00 Yalova–Pendik
09.00 Pendik–Yalova
10.00–20.00 arasındaki tüm Yalova–Pendik seferleri yeni bir duyuruya kadar iptal edildi.
Hava durumu yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
YAŞAM
Meteoroloji sağanak için saat verdi: 5 bölgede yağış etkili olacak
06:46
