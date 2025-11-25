Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/internet-girisimcisi-dotcom-ukrayna-kaybetti-rusyaya-yonelik-talepleri-gulunc-1101276054.html
İnternet girişimcisi Dotcom: Ukrayna kaybetti, Rusya’ya yönelik talepleri gülünç
İnternet girişimcisi Dotcom: Ukrayna kaybetti, Rusya’ya yönelik talepleri gülünç
Sputnik Türkiye
Alman girişimci Dotcom, Ukrayna’nın Rusya’yla girdiği çatışmayı kaybettiğini, bu nedenle barış planıyla ilgili Moskova’ya yönelik taleplerin gülünç olduğunu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T14:53+0300
2025-11-25T15:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
kim dotcom
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/14/1068523560_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_3bdfb5102006ca5d131102061d1ca477.jpg
Dünyanın en büyük dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega kurucusu Kim Dotcom, sosyal paylaşım platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın çözüm planı bağlamında, Kiev rejiminin Moskova’ya yönelik ileri sürdüğü talepleri değerlendirdi.Dotcom, “Spoiler: Ukrayna kaybetti. &lt;...&gt; [Aynı zamanda] yenilgisi, bir barış planı yazmanıza ve kazanan tarafa gülünç taleplerde bulunmanıza engel olmuyor” ifadesini kullandı.İsviçre’nin Cenevre kentinde, 23 Kasım Pazar günü bir araya gelen ABD ve Ukrayna heyetleri, Trump’ın çözüm planını ele aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşme için ‘bugüne kadar en verimlisi’ olarak nitelendirdi. Öte yandan Politico gazetesi, görüşmenin gergin bir havada geçtiğini öne sürdü. Ukrayna heyetinin Trump’ın çözüm planında değişikliklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. Ukrayna medyası da, ABD ve Ukrayna heyetlerinin plandaki maddelerin büyük kısmı üzerinde anlaşmaya vardığını, bazı maddelerin Vladimir Zelenskiy ve Donald Trump arasında yapılacak görüşmede masaya yatırılacağını yazdı.Batı basında çıkan haberlere göre, Washington’un Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için hazırladığı planın 28 maddelik taslağında, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınması, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesi ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılması, Ukrayna’da Rusçanın devlet dili ilan edilmesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması öngörülmüştü. Avrupa Birliği liderleri, bu taslaktaki bazı maddelere karşı çıkarak kendi önerileri üzerinde çalışmalar başlattıklarını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna çözümü konusunda müzakerelere açık olduğunu, ancak şu anda ABD ile bu tür temaslara dair hiçbir somut bilginin bulunmadığını belirtmişti. Moskova ve Washington arasında bu hafta hiçbir görüşmenin planlanmadığını bildiren Peskov, Rusya’nın, Cenevre'de yapılan ABD-Ukrayna istişarelerinin ardından revize edilmiş Amerikan planının resmi metnini henüz almadığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/-lavrov-trumpin-ukrayna-plani-rusyaya-resmi-olarak-iletilmedi-1101272177.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/14/1068523560_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_97dfe7c610343c82cb3df762df446bc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kim dotcom, ukrayna, rusya
kim dotcom, ukrayna, rusya

İnternet girişimcisi Dotcom: Ukrayna kaybetti, Rusya’ya yönelik talepleri gülünç

14:53 25.11.2025 (güncellendi: 15:08 25.11.2025)
© AP Photo / Richard RobinsonKim Dotcom
Kim Dotcom - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Richard Robinson
Abone ol
Alman girişimci Dotcom, Ukrayna’nın Rusya’yla girdiği çatışmayı kaybettiğini, bu nedenle barış planıyla ilgili Moskova’ya yönelik taleplerin gülünç olduğunu belirtti.
Dünyanın en büyük dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega kurucusu Kim Dotcom, sosyal paylaşım platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın çözüm planı bağlamında, Kiev rejiminin Moskova’ya yönelik ileri sürdüğü talepleri değerlendirdi.
Dotcom, “Spoiler: Ukrayna kaybetti. <...> [Aynı zamanda] yenilgisi, bir barış planı yazmanıza ve kazanan tarafa gülünç taleplerde bulunmanıza engel olmuyor” ifadesini kullandı.
İsviçre’nin Cenevre kentinde, 23 Kasım Pazar günü bir araya gelen ABD ve Ukrayna heyetleri, Trump’ın çözüm planını ele aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşme için ‘bugüne kadar en verimlisi’ olarak nitelendirdi. Öte yandan Politico gazetesi, görüşmenin gergin bir havada geçtiğini öne sürdü. Ukrayna heyetinin Trump’ın çözüm planında değişikliklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. Ukrayna medyası da, ABD ve Ukrayna heyetlerinin plandaki maddelerin büyük kısmı üzerinde anlaşmaya vardığını, bazı maddelerin Vladimir Zelenskiy ve Donald Trump arasında yapılacak görüşmede masaya yatırılacağını yazdı.
Batı basında çıkan haberlere göre, Washington’un Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için hazırladığı planın 28 maddelik taslağında, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınması, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesi ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılması, Ukrayna’da Rusçanın devlet dili ilan edilmesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması öngörülmüştü. Avrupa Birliği liderleri, bu taslaktaki bazı maddelere karşı çıkarak kendi önerileri üzerinde çalışmalar başlattıklarını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna çözümü konusunda müzakerelere açık olduğunu, ancak şu anda ABD ile bu tür temaslara dair hiçbir somut bilginin bulunmadığını belirtmişti. Moskova ve Washington arasında bu hafta hiçbir görüşmenin planlanmadığını bildiren Peskov, Rusya’nın, Cenevre'de yapılan ABD-Ukrayna istişarelerinin ardından revize edilmiş Amerikan planının resmi metnini henüz almadığını kaydetmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çözümde arabulucu olabilir
13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала