İnternet girişimcisi Dotcom: Ukrayna kaybetti, Rusya’ya yönelik talepleri gülünç

Alman girişimci Dotcom, Ukrayna’nın Rusya’yla girdiği çatışmayı kaybettiğini, bu nedenle barış planıyla ilgili Moskova’ya yönelik taleplerin gülünç olduğunu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T14:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

kim dotcom

ukrayna

rusya

Dünyanın en büyük dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega kurucusu Kim Dotcom, sosyal paylaşım platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın çözüm planı bağlamında, Kiev rejiminin Moskova’ya yönelik ileri sürdüğü talepleri değerlendirdi.Dotcom, “Spoiler: Ukrayna kaybetti. <...> [Aynı zamanda] yenilgisi, bir barış planı yazmanıza ve kazanan tarafa gülünç taleplerde bulunmanıza engel olmuyor” ifadesini kullandı.İsviçre’nin Cenevre kentinde, 23 Kasım Pazar günü bir araya gelen ABD ve Ukrayna heyetleri, Trump’ın çözüm planını ele aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşme için ‘bugüne kadar en verimlisi’ olarak nitelendirdi. Öte yandan Politico gazetesi, görüşmenin gergin bir havada geçtiğini öne sürdü. Ukrayna heyetinin Trump’ın çözüm planında değişikliklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. Ukrayna medyası da, ABD ve Ukrayna heyetlerinin plandaki maddelerin büyük kısmı üzerinde anlaşmaya vardığını, bazı maddelerin Vladimir Zelenskiy ve Donald Trump arasında yapılacak görüşmede masaya yatırılacağını yazdı.Batı basında çıkan haberlere göre, Washington’un Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için hazırladığı planın 28 maddelik taslağında, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınması, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesi ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılması, Ukrayna’da Rusçanın devlet dili ilan edilmesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması öngörülmüştü. Avrupa Birliği liderleri, bu taslaktaki bazı maddelere karşı çıkarak kendi önerileri üzerinde çalışmalar başlattıklarını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna çözümü konusunda müzakerelere açık olduğunu, ancak şu anda ABD ile bu tür temaslara dair hiçbir somut bilginin bulunmadığını belirtmişti. Moskova ve Washington arasında bu hafta hiçbir görüşmenin planlanmadığını bildiren Peskov, Rusya’nın, Cenevre'de yapılan ABD-Ukrayna istişarelerinin ardından revize edilmiş Amerikan planının resmi metnini henüz almadığını kaydetmişti.

ukrayna

rusya

kim dotcom, ukrayna, rusya