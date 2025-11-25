https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ingiliz-basini-starmer-kieve-yeni-bir-parti-hava-savunma-fuzesi-gonderecek-1101288406.html
İngiliz basını: Starmer Kiev'e yeni bir parti hava savunma füzesi gönderecek
İngiliz basını: Starmer Kiev'e yeni bir parti hava savunma füzesi gönderecek
Sputnik Türkiye
25.11.2025
The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çevrim içi formatta gerçekleştirilen ‘İstekliler Koalisyonu’ toplantısında Kiev yönetimine destek taahhüdünü yineleyerek, Ukrayna’ya yeni bir parti hava savunma füzeleri göndereceklerini söyledi.Liderler düzeyinde yapılan toplantıda Starmer ayrıca, Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı.Rus enerji kaynaklarına yönelik tam kapsamlı uluslararası yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirten Starmer, “Son dönemde alınan önlemler Moskova üzerinde etkili oldu, bu baskı artırılmalı” dedi.Starmer, ‘koalisyon’ ülkelerinin liderlerine Ukrayna'ya olası bir askeri güç konuşlandırılması konusunda daha somut taahhütlerde bulunma çağrısı yaptı.İngiliz Başbakan, Ukrayna’daki olası ateşkes görüşmelerine de değinerek sürecin pozitif yönde ilerlediğini ifade etti. Starmer’a göre, Ukrayna yönetimi ABD’nin sunduğu barış planına bazı ‘yapıcı değişiklikler’ önerdi ve bu değişiklikler Avrupa’daki müttefikler tarafından destek gördü.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
